Apara Gündem ECB üyesi Kazaks: ECB faiz indirimine devam etmeli
Giriş Tarihi: 17.09.2024 09:01 Son Güncelleme: 17.09.2024 09:01

ECB üyesi Kazaks: ECB faiz indirimine devam etmeli

ECB üyesi Kazaks: ECB faiz indirimine devam etmeli

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi üyesi ve Letonya Merkez Bankası Başkanı Martins Kazaks ECB'nin faiz indirimine devam etmesi gerektiğini ancak çok aceleci olmaması gerektiğini açıkladı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi üyesi ve Letonya Merkez Bankası Başkanı Martins Kazaks'a göre Avrupa Merkez Bankası para politikasını daha da gevşetecek, ancak süregelen enflasyon riskleri nedeniyle bunu çok aceleci yapmamalı.

Kazaks yaptığı açıklamada, "ECB Yönetim Konseyi'nde bu yıl faiz oranlarını iki kez düşürdük ve bu nihai hedef değil. Bu oranlar düşmeye devam edecek" dedi. Borçlanma maliyetlerinin "oldukça kısıtlayıcı" olmaya devam ettiğini ifade eden Kazaks, faizlerin ne kadar hızlı düşürüleceğinin hizmet enflasyonunun izleyeceği yola ve Avrupa'nın tekleyen ekonomisine ilişkin beklentilere bağlı olacağını da söyledi.

Kazaks, "Finansal piyasaların beklentilerine bakarsak - ve onlarla aynı fikirde olmamak için ciddi bir nedenim yok - o zaman gelecek yılın ortasında faizlerin %2,5 olması bekleniyor" dedi.

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ECB üyesi Kazaks: ECB faiz indirimine devam etmeli
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