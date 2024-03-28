Apara Gündem DMM IMF iddialarını yalanladı
Giriş Tarihi: 28.3.2024 15:07 Son Güncelleme: 28.3.2024 15:09

DMM IMF iddialarını yalanladı

DMM IMF iddialarını yalanladı

2024 yerel seçimleri öncesi her gün piyasalarda spekülasyon yaratacak söylemlerde bulunan muhalefet şimdi de 'Hükümet IMF ile anlaştı, seçimden sonra ortaya çıkacak' yalanını ortaya attı.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) "Hükümet IMF ile anlaştı, seçimden sonra ortaya çıkacak" yönündeki iddiaları yalanladı.

AKILLARA ZARAR IMF İDDİASI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin X hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye'nin Uluslararası Para Fonu (IMF) ile herhangi bir kredi anlaşması yapması söz konusu değildir." denildi.

Açıklamada, "Türkiye'nin ekonomi programı, Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde güçlü bir şekilde kararlılıkla sürdürülmektedir. Kamuoyunu seçim öncesinde manipüle etmek amacıyla kasıtlı bir şekilde ortaya atılan mesnetsiz iddialara itibar etmeyiniz." ifadelerine yer verildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
DMM IMF iddialarını yalanladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz