Bakan Özhaseki’den rezerv alan açıklaması

Dönüşümde "rezerv alan" tartışması hakkında vatandaşların gönlünü rahatlatacak açıklama geldi. Gündeme ilişkin bir TV kanalında dikkat çeken açıklamalarda bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Rezerv alanı dediğimiz yerler boş alanlar veya kamu alanları olacak. Mevcut yasadaki yeni yerleşim alanı tabirinde yerleşim alanları rezerv alanı sayılmayacak. Kimsenin mülkiyet hakkına halel gelmez" dedi.

Bakan Özhaseki yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:

Bir deprem değil iki depremi yaşadık. İkisinin uzunluğu 3 dakika kadar sürdü. O zaman hasar daha da ağır oldu. 680 bin kadar konut, 170 bin kadar da iş yeri ağır hasarlı, yıkılmayı bekliyor. Devlet olarak biz bu zararları tazmin etmek zorundayız. Depremlerden 14 milyon insan etkilendi. 18 tane ilde hasar var.

850 bin konut ve iş yeri dediğiniz zaman Anadolu'da orta ölçekli 5 tane şehir demektir. Bin yıllık Anadolu medeniyetimizde karşımıza gelebilecek en büyük belaydı bu. Bütün millet ayaklandı, herkes yardım etti.