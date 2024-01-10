Giriş Tarihi: 10.01.2024 12:10 Güncelleme Tarihi: 10.01.2024 12:10

Altında Fed freni: Altın gram 2200 TL'ye mi gidecek?

Altın fiyatları 2024 yılıyla beraber hareketliliğini sürdürüyor. Piyasalar Fed'den gelecek erken faiz indirimi beklentisiyle fiyatlanarak altında rekor üstüne rekor kırıyordu. Ancak Fed'den beklenenden erken faiz indirimi yapmacağı algısı güçlendi. Bu durum ons öncülüğünde altın gram fiyatı için yükselişi sınırladı. Piyasalar ise ABD enflasyon verisine odaklandı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten dikkat çeken altın yorumu geldi. Altın fiyatları düşecek mi yükseecek mi? Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok takip edilenler arasına girdi. İşte fiyatlamalarda öne çıkanlar...

Altında Fed freni: Altın gram 2200 TL’ye mi gidecek

Altın gram fiyatı, borcu olan, yatırım veya düğün yapacakların radarında yer alıyor. Altın fiyatları Fed'den beklenenden erken faiz indirimi gelmeyeceği algısının güçlenmesiyle yükselişlerini sınırladı. Peki gram altın için seyir ne olacak? İşte altın piyasasına ilişkin merak edilenler...

Altında Fed freni: Altın gram 2200 TL’ye mi gidecek

ALTIN ABD ENFLASYON VERİSİNE KİLİTLENDİ

Bu hafta perşembe günü ABD enflasyon verisi açıklanacak. Enflasyonun belli olmasıyla Fed'in faiz sinyali daha net hale gelecek. Analistler açıklanacak verinin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini düşünüyor.

Altında Fed freni: Altın gram 2200 TL’ye mi gidecek

ALTIN GRAM ARTACAK MI DÜŞECEK Mİ

Altın gram fiyatı düşecek mi artacak mı merak konusu oldu. Uzman isim İslam Memiş, altın beklentilerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Altında Fed freni: Altın gram 2200 TL’ye mi gidecek

"ONS TARAFINDA 2070 DOLAR DİRENCİNİ TAKİP EDECEĞİM"

Uzman ismin açıklamaları şöyle:

"Perşembe ABD enflasyon verisi sonrası ons tarafında 2070 dolar direncini takip etmeye devam edeceğim.

Altında Fed freni: Altın gram 2200 TL’ye mi gidecek

ALTIN GRAM 2000 TL ALTINI GÖRÜR MÜ?

Gram altın fiyatı tarafında serbest piyasalarda 2040-2070 lira bant aralığındaki fiyat aralığı korunmakta. Dip seviyesi 2000 TL.

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