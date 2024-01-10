Giriş Tarihi: 10.01.2024 12:10 Güncelleme Tarihi: 10.01.2024 12:10

Altında Fed freni: Altın gram 2200 TL'ye mi gidecek?

Altın fiyatları 2024 yılıyla beraber hareketliliğini sürdürüyor. Piyasalar Fed'den gelecek erken faiz indirimi beklentisiyle fiyatlanarak altında rekor üstüne rekor kırıyordu. Ancak Fed'den beklenenden erken faiz indirimi yapmacağı algısı güçlendi. Bu durum ons öncülüğünde altın gram fiyatı için yükselişi sınırladı. Piyasalar ise ABD enflasyon verisine odaklandı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten dikkat çeken altın yorumu geldi. Altın fiyatları düşecek mi yükseecek mi? Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok takip edilenler arasına girdi. İşte fiyatlamalarda öne çıkanlar...