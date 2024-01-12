Giriş Tarihi: 12.01.2024 14:07 Güncelleme Tarihi: 12.01.2024 14:08

Altın gram fiyatı için ibre yukarı döndü: İslam Memiş'ten flaş altın yorumu

Altın gram fiyatı haftanın son işlem gününde yükseliş yakaladı. Piyasalarda tüm gözler altın fiyatlarını etkileyecek olan ABD enflasyon verisindeydi. Beklentilerden yüksek gelen veri sonrası ons altın kısmi düşüş yaşadı ancak kısa sürede kayıplarını geri aldı. Altın gram fiyatı ise ons tarafından destek bularak yükselişini güçlendirdi. Piyasalardaki hareketlilik sonrası Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, flaş altın yorumlarında bulundu. İşte piyasadaki fiyatlamalarda öne çıkanlar ve canlı rakamlar...