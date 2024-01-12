Giriş Tarihi: 12.01.2024 14:07 Güncelleme Tarihi: 12.01.2024 14:08

Altın gram fiyatı için ibre yukarı döndü: İslam Memiş'ten flaş altın yorumu

Altın gram fiyatı haftanın son işlem gününde yükseliş yakaladı. Piyasalarda tüm gözler altın fiyatlarını etkileyecek olan ABD enflasyon verisindeydi. Beklentilerden yüksek gelen veri sonrası ons altın kısmi düşüş yaşadı ancak kısa sürede kayıplarını geri aldı. Altın gram fiyatı ise ons tarafından destek bularak yükselişini güçlendirdi. Piyasalardaki hareketlilik sonrası Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, flaş altın yorumlarında bulundu. İşte piyasadaki fiyatlamalarda öne çıkanlar ve canlı rakamlar...

Altın gram fiyatı için ibre yukarı döndü: İslam Memiş’den flaş altın yorumu

Altın gram fiyatı yükselişini kısmi olsa da güçlendirdi. ABD enflasyon verisi sonrası altın fiyatları kısa süreli düşüş sonrası hemen toparlanarak ibresini yukarıya çevirdi. Bu kapsamda 'Altın fiyatları artacak mı düşecek mi' sorusu yanıt aramaya başladı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş çarpıcı altın yorumlarında bulundu.

Altın gram fiyatı için ibre yukarı döndü: İslam Memiş’den flaş altın yorumu

İSLAM MEMİŞ'DEN ALTIN YORUMU

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, piyasalardaki hareketlilik sonrası altın beklentilerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Altın gram fiyatı için ibre yukarı döndü: İslam Memiş’den flaş altın yorumu

"ONS ALTIN TEKRAR TOPARLANDI"

İslam Memiş'in konuşmasında öne çıkanlar şöyle:

"ABD verisi açıklandıktan sonra altın fiyatları tarafından kısmen bir gerileme gördük. Ancak kayıplarını tekrar geri aldı. Yine enflasyon altın fiyatlarına pozitif yönde katkı sağlayan bir süreç olduğu için ons altın tekrar toparlandı.

Altın gram fiyatı için ibre yukarı döndü: İslam Memiş’den flaş altın yorumu

"DÜŞÜŞLER KALICI DEĞİL"

Ons altın 2035 dolar ile 20 dolar tekrar yükseldi. Ben düşüşlerin kalıcı olacağını tahmin etmiyorum. Geçici bir enflasyon yok benim gözlemlediğim kadarıyla.

Enflasyon altın fiyatlarını olumlu etkiler. Özellikle Fed'in para politikalarında piyasaların genel kanısı yılın ikinci yarısında faiz indirimi yapılacağı yönünde. Benim kişisel kanaatim de bu yönde.

Altın gram fiyatı için ibre yukarı döndü: İslam Memiş’den flaş altın yorumu

"ALTIN TEKRAR YÜKSELİŞ TRENDİNDE OLACAK"

Dolayısıyla altın fiyatları hem Fed'in faiz politikaları hem de enflasyon nedenli tekrar yükseliş trendinde olacağını tahmin ediyorum. Dolayısıyla altın fiyatlarındaki düşüşler kalıcı değil.

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