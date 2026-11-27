Türkiye ile Rusya arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik temaslar sürüyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılması için atılacak adımlar konusunda Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak ile mutabık kaldıklarını açıkladı.

Bolat, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Türk-Rus Ticari ve Ekonomik İşbirliğine Dair Hükümetlerarası Karma Komisyonu (KEK) 20. Dönem Toplantısı kapsamında çalışmaların başladığını bildirdi.

Toplantıya komisyonun eş başkanlığını birlikte yürüttüğü Rusya Başbakan Yardımcısı Novak ve iki ülkenin üst düzey yetkilileri katıldı.

ULAŞTIRMA, SANAYİ VE TARIM GÜNDEMDE

Görüşmelerde Türkiye ile Rusya arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin önemli başlıkları ele alındı. Ulaştırma, sanayi ve tarım sektörlerinin öncelikli gündem maddeleri arasında yer aldığını belirten Bolat, önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında da fikir alışverişinde bulunduklarını aktardı.

Bolat, iki ülkenin devlet başkanlarınca belirlenen ticaret hedefi konusunda şu ifadeleri kullandı:

"Devlet başkanlarımızca belirlenen 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine dengeli bir şekilde ulaşmak için atılacak adımlar ve yeni işbirliği alanlarının geliştirilmesi konusunda mutabık kaldık."

100 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HEDEFİ

Türkiye ve Rusya arasındaki ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılması hedefi, iki ülkenin devlet başkanları tarafından belirlenmişti.

KEK 20. Dönem Toplantısı kapsamında gerçekleştirilen görüşmelerde, bu hedefe ulaşmak için ticaretin dengeli şekilde geliştirilmesi ve mevcut işbirliğinin yeni sektörlerle genişletilmesi üzerinde duruldu.