Yapay zeka teknolojilerine yönelik küresel yatırım yarışı hız kesmeden devam ederken, finansman ihtiyacının önümüzdeki dönemde daha da büyümesi bekleniyor.

JPMorgan Chase analistleri, yapay zeka bağlantılı sermaye harcamalarının 2027 yılında yaklaşık iki katına çıkarak 1,4 trilyon dolara ulaşacağını tahmin ediyor. Ancak banka, 2028 itibarıyla sektördeki yatırım büyümesinin belirgin biçimde yavaşlayabileceğine işaret ediyor.

YAPAY ZEKA ŞİRKETLERİ TAHVİL PİYASASINA YÖNELECEK

JPMorgan Chase analistlerine göre şirketlerin yapay zeka yatırımlarını finanse edebilmek için 2027 yılında yatırım yapılabilir kredi notuna sahip tahvil piyasasından 450 milyar dolar kaynak sağlaması bekleniyor.

Söz konusu tutar, yapay zeka odaklı şirketlerin 2026 yılında gerçekleştirdiği 368 milyar dolarlık küresel tahvil ihracının da üzerine çıkıyor. Bu tablo, teknoloji şirketlerinin büyüyen yatırım planlarını karşılamak için borçlanma piyasalarına daha fazla ihtiyaç duyacağını gösteriyor.

1,4 TRİLYON DOLARLIK HARCAMA BEKLENTİSİ

Tarek Hamid ve Nathaniel Rosenbaum liderliğindeki JPMorgan stratejistleri, yapay zeka alanındaki sermaye harcamalarının 2027'de yaklaşık iki katına çıkarak 1,4 trilyon dolara ulaşacağını öngörüyor.

Bununla birlikte stratejistler, sektörün hızlı büyüme döneminin ardından daha dengeli bir aşamaya geçebileceğini ve 2028 yılında harcamalardaki artış hızının keskin biçimde düşebileceğini değerlendiriyor.

Tencent ve Alibaba gibi Asyalı teknoloji şirketlerinin yatırımlara ilişkin daha temkinli mesajlarının da bu değişimin ilk işaretleri arasında olabileceği belirtiliyor.

Yatırım artışının yavaşlaması, yapay zeka sektörüne yönelik yatırımcı güvenini olumsuz etkileyebilir. Öte yandan bu durumun kredi piyasalarında borçlanma miktarlarının daha öngörülebilir hale gelmesine katkı sağlayabileceği ifade ediliyor.

VERİ MERKEZLERİNE 7 TRİLYON DOLARLIK KAYNAK AYRILACAK

JPMorgan'ın projeksiyonlarına göre yapay zeka sektöründe 2027-2031 döneminde toplam 7 trilyon dolarlık yatırımla 151 gigawatt veri merkezi kapasitesi oluşturulacak.

Veri merkezi projelerinin planlama, inşaat ve finansman aşamalarının uzun zaman alması, gelecek yıl yapılacak yatırımların önemli bir bölümünün finansmanının şimdiden hazırlanmasını gerektiriyor.

Bu nedenle 2027 yılında sağlanacak yeni kaynakların büyük ölçüde 2028'de hayata geçirilecek projelerin finansmanında kullanılması bekleniyor.

BORÇLANMA İHTİYACI ARTARKEN FİNANSMAN SEÇENEKLERİ GENİŞLİYOR

JPMorgan, şirketlerin yatırım yapılabilir kredi notuna sahip tahviller üzerinden sağlayacağı 450 milyar dolarlık kaynağın yanı sıra farklı finansman kanallarına da yöneleceğini tahmin ediyor.

Banka, 2027 yılında kaldıraçlı finansman yoluyla 65 milyar dolar, menkul kıymetleştirilmiş ürünler aracılığıyla ise 25-35 milyar dolar kaynak yaratılabileceğini öngörüyor.

Borç piyasalarının kapasitesinin zorlanmaya başlamasıyla nakit varlıkları güçlü teknoloji şirketlerinin yatırım finansmanında daha fazla sorumluluk üstlenmesi bekleniyor.

JPMorgan'ın hesaplamalarına göre sektörün önümüzdeki beş yılda 2,9 trilyon dolarlık öz sermaye yatırımına ihtiyacı olacak. Bu tutarın büyük bölümünün şirketlerin kendi nakit akışlarıyla karşılanması öngörülüyor.

YAPAY ZEKA FİNANSMANINDA AĞIRLIK GPU'LARA KAYABİLİR

Yapay zeka yatırımlarının finansman yapısında da değişim yaşanması bekleniyor. JPMorgan stratejistleri, kaynak ihtiyacının fiziksel veri merkezi projelerinden bilgi işlem donanımlarına doğru kayacağına dikkat çekiyor.

Özellikle yapay zeka sistemlerinin çalışmasını sağlayan hızlandırıcı işlemcilere yönelik finansman talebinin önemli ölçüde artacağı tahmin ediliyor.

Banka, 2031 yılına kadar grafik işlem birimlerinin (GPU) finansman ihtiyacının, veri merkezlerinin bina ve enerji altyapısına yönelik finansman ihtiyacının dört katına kadar ulaşabileceğini değerlendiriyor.

GOLDMAN SACHS VE ENTEXT'İN TAHMİNLERİ FARKLI

Yapay zeka yatırımlarının geleceğine ilişkin finans kuruluşları ve araştırma şirketlerinin beklentileri ise farklılaşıyor.

Goldman Sachs, büyük ölçekli yapay zeka şirketlerinin sermaye harcamalarının 2027 yılında yüzde 50 artışla 1,2 trilyon dolara ulaşacağını öngörüyor.

Londra merkezli araştırma şirketi Entext ise yatırım harcamalarındaki büyümenin gelecek yıl yaklaşık yüzde 25 seviyesine gerilemesini bekliyor.