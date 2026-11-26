Küresel piyasada arz fazlası oluşabileceğine ilişkin beklentilerin etkisiyle yaklaşık üç ayın en düşük seviyelerine gerileyen petrol fiyatları, Orta Doğu'daki gerilimin tırmanmasıyla yükselişe geçti.

Husilerin Suudi Arabistan'ın en büyük petrol rafinerisine saldırdıklarını açıklaması ve Hürmüz Boğazı'nda tankerlerin mayına çarptığına ilişkin haberler, küresel petrol arzına yönelik endişeleri artırdı.

26 Kasım Perşembe günü Brent petrolün varil fiyatı 96 doların üzerine yükseldi. ABD Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 35 sentlik artışla 85 doların üzerine çıktı.

SUUDİ ARABİSTAN'IN EN BÜYÜK PETROL RAFİNERİSİ HEDEF ALINDI

Yemen'deki İran yanlısı Husiler, Suudi Arabistan'ın Ras Tanura petrol rafinerisini ve Riyad'daki finans bölgesini hedef aldıklarını duyurdu.

Suudi Arabistan'ın en büyük petrol rafinerisi olan Ras Tanura, aynı zamanda ülkenin ham petrol ihracatı açısından önemli bir terminal kompleksinin parçası konumunda bulunuyor.

Çarşamba günü gerçekleşen saldırı açıklamalarının ardından Brent petrol yüzde 3,5, WTI ise yüzde 2 yükseliş kaydetti.

Analistler, saldırıların Orta Doğu'daki jeopolitik risk primini artırabileceğine dikkat çekiyor.

TANKERLER MAYINA ÇARPTI

Petrol piyasasını etkileyen bir diğer gelişme ise Hürmüz Boğazı'ndaki deniz taşımacılığında yaşanan aksaklıklar oldu.

İran basınında yer alan haberlere göre, çarşamba günü boğazdaki kısıtlı bir bölgede bir petrol tankeri deniz mayınına çarparak alev aldı. İran devlet medyası da iki petrol tankerinin mayına çarparak patladığını bildirdi.

Hürmüz Boğazı, küresel petrol taşımacılığının en önemli geçiş noktalarından biri olduğu için bölgede yaşanan aksaklıklar arz endişelerini artırıyor.

ANZ analisti Daniel Hynes, Orta Doğu'daki çatışmaların genişlemesinin son haftalarda toparlanmaya başlayan petrol akışını yeniden durdurma riski taşıdığını belirtti.

Hynes, Basra Körfezi'nden ham petrol ihracatının geçen hafta yükseldiğini ancak genel olarak düşüş eğiliminin devam ettiğini ifade etti.

GÖZLER OPEC+ TOPLANTISINDA

Petrol piyasalarında gözler şimdi Orta Doğu'daki gelişmelere, Hürmüz Boğazı'ndaki taşımacılık güvenliğine ve 29 Kasım'daki OPEC+ toplantısına çevrildi.

OPEC+ bakanları, 29 Kasım'da bir dizi toplantı gerçekleştirerek 2027 yılına ilişkin üretim politikasını ele alacak.

Toplantılarda, Birleşik Arap Emirlikleri'nin gruptan ayrılmasının ardından üretim dengelerinin nasıl şekilleneceği değerlendirilecek. Irak ve Kazakistan'ın ise petrol üretim kapasitelerine ilişkin tahminlerin yükseltilmesi yönündeki talepleri gündeme gelecek.

ABD'NİN PETROL STOKLARI 1,1 MİLYON VARİL ARTTI

ABD'den gelen stok verileri de petrol fiyatlarını etkileyen gelişmeler arasında yer aldı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), 20 Kasım'da sona eren haftada ülkenin ham petrol stoklarının 1,1 milyon varil artarak 418,9 milyon varile yükseldiğini açıkladı.

Analistler stokların 1,5 milyon varil artmasını bekliyordu. Gerçekleşen artışın beklentinin altında kalması da petrol fiyatlarını destekleyen unsurlardan biri oldu.