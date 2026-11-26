Küresel piyasalar, yapay zeka yatırımlarına yönelik şüpheler, ABD'de enflasyonun hızlandığına işaret eden veriler ve küresel ticarete ilişkin endişelerle karışık bir görünüm sergiliyor. Teknoloji şirketlerinin hisselerinde yaşanan sert hareketler yatırımcıların risk iştahını sınırlarken, ABD'nin yeni gümrük vergisi önerileri de piyasalardaki belirsizliği artırıyor.

NVIDIA HİSSELERİNDE YÜZDE 3,9 KAYIP

Yapay zeka sektöründeki yatırımların büyüklüğü ve finansman maliyetlerine ilişkin endişeler teknoloji hisseleri üzerindeki baskıyı sürdürüyor. Nvidia Üst Yöneticisi Jensen Huang'ın geri dönüşü, sektördeki liderlik boşluğuna ilişkin kaygıları yatıştırsa da harcamalar ve artan borçlanma maliyetleri gündemdeki yerini koruyor.

Kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global'in Nvidia'nın yönetim kurulu bağımsızlığı ve kilit kişi riskine ilişkin soru işaretleri nedeniyle şirketin kredi notunu negatif izlemeye alması da sektördeki riskleri öne çıkardı. Gelişmenin ardından Nvidia hisseleri yüzde 3,9 değer kaybetti.

ABD'DE ENFLASYON VE FAİZ ENDİŞESİ

ABD ekonomisi, yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 4,3 büyüyerek beklentilerin üzerine çıktı. Ekonomi yılın ilk çeyreğinde yüzde 2,5, ikinci çeyreğinde ise yüzde 2,2 büyümüştü.

Fed'in enflasyon göstergesi olarak yakından takip ettiği çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi (PCE), ekimde aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 3,3 arttı. Aylık artış beklentilere paralel gerçekleşirken yıllık artışın yüzde 3,2 olması öngörülüyordu. Endeks eylülde aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 3,1 yükselmişti.

Veriler, Fed'in aralık ayındaki toplantısında 25 baz puanlık faiz artırımına gideceği beklentisini güçlendirdi. Ancak yatırımcılar, bu artışın yeterli olup olmayacağına ilişkin belirsizlik nedeniyle temkinli hareket ediyor.

ABD'DEN 14 EKONOMİYE EK GÜMRÜK VERGİSİ ÖNERİSİ

ABD yönetimi, imalat sektörlerinde yapısal kapasite fazlası ve üretim politikaları gerekçesiyle Çin ve Avrupa Birliği'nin de aralarında bulunduğu 14 ekonomiye ek gümrük vergisi getirilmesini önerdi.

Öneri kapsamında Çin'den ithal edilen ürünlerin geneline yüzde 20'ye kadar, tarım ürünleri, ham maddeler, ilaçlar, yarı iletkenler ve sivil havacılık parçaları gibi belirli ürün gruplarına ise yüzde 10'a kadar ek vergi uygulanması gündeme geldi.

Analistler, tarifelerin hayata geçirilmesi durumunda enflasyonist baskıların artabileceğini ve başta teknoloji sektörü olmak üzere şirketlerin maliyetlerinin yükselebileceğini belirtiyor.

Öte yandan ABD öncülüğündeki bir konsorsiyum, Rus enerji şirketi Lukoil'in uluslararası iştiraki Lukoil International'ın Rusya dışındaki petrol ve doğal gaz varlıklarını satın almak üzere anlaşmaya vardığını duyurdu.

Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett ise ABD ekonomisinin temel göstergelerinin güçlü olduğunu ve enflasyonun hızlanmadığını savundu. Piyasalarda aşırı riskten kaçış yaşandığını belirten Hassett, Fed'in modellerini yeniden değerlendirmesini umduğunu ifade etti.

Fed'in yayımladığı Bej Kitap raporunda da ABD'nin çoğu bölgesinde ekonomik faaliyetin hafif ila ılımlı düzeyde büyüdüğü, fiyatların ise ılımlı artışını sürdürdüğü bildirildi.

ALTIN VE GÜMÜŞTE TOPARLANMA

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, yatırımcıların güvenli liman olarak tahvillere yönelmesiyle günü 4 baz puan düşüşle yüzde 4,87 seviyesinden tamamladı.

Altının onsu yeni günde yüzde 0,6 yükselişle 3 bin 596 dolardan işlem görürken, önceki gün Eylül 2025'ten bu yana ilk kez 40 doların altını gören gümüş de toparlandı. Gümüşün onsu, önceki kapanışına göre yüzde 2,1 artışla 42 dolara çıktı.

Dolar endeksi yüzde 0,1 yükselişle 103,8 seviyesinde bulunurken, Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a saldırısının ardından Brent petrolün ocak vadeli varil fiyatı yüzde 1,1 artışla 95,7 dolara ulaştı.

ABD'de Şükran Günü nedeniyle pay ve tahvil piyasalarında bugün işlem yapılmayacak. Piyasalar yarın ise yarım gün açık olacak.

NEW YORK BORSASINDA KARIŞIK KAPANIŞ

New York borsasında teknoloji hisselerindeki satış baskısına rağmen endeksler günü karışık tamamladı. Micron Technology hisseleri yüzde 4,5, Advanced Micro Devices hisseleri ise yaklaşık yüzde 2 geriledi.

Geçen hafta borsada işlem görmeye başlayan Anthropic'in hisselerindeki üç günlük düşüş ise sona erdi. Şirketin hisseleri 82,8 dolardan işlem görerek halka arz değerinin biraz altında kaldı.

Gün içinde sert düşüşlerin yaşandığı ABD piyasalarında yatırımcıların defansif sektörlere yönelmesiyle kayıplar bir miktar sınırlandı. Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,33 yükselirken, S&P 500 yüzde 0,25, Nasdaq ise yüzde 0,62 değer kaybetti.

ABD endeks vadeli kontratları yeni güne pozitif başladı.

AVRUPA BORSALARINDA SATIŞ BASKISI

Avrupa borsalarında küresel ticarete ilişkin endişeler ile teknoloji, bankacılık ve madencilik hisselerindeki satışlar etkili oldu. Özellikle teknoloji ve yapay zeka bağlantılı şirketler değer kayıplarıyla öne çıktı.

Alman çip üreticisi Infineon'un hisseleri yüzde 6,5, Siemens Energy'nin hisseleri yüzde 4,6 ve Hochtief'in hisseleri yüzde 3,4 geriledi.

Almanya ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,1, yıllık bazda ise yüzde 1,1 büyüyerek beklentilerin altında kaldı. Veriler, ülke ekonomisindeki yavaşlamaya işaret etti.

Avrupa Birliği Komisyonu, ABD'nin Avrupa ürünlerine yüzde 15 gümrük vergisi uygulanması teklifine gerekçe gösterdiği, Avrupa'nın küresel ölçekte sanayide kapasite fazlasına yol açtığı iddiasını reddetti.

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey de petrol ve doğal gaz fiyatlarının mevcut seviyelerde kalması halinde ülkede enflasyonun bankanın tahmin ettiğinden daha düşük seviyede zirve yapabileceğini söyledi.

Avrupa borsalarında kapanışta FTSE 100 yüzde 0,38, CAC 40 yüzde 0,75, FTSE MIB yüzde 1,81 ve DAX 40 yüzde 1,26 değer kaybetti. Avrupa endeks vadeli kontratları ise güne karışık başladı.

ASYA BORSALARINDA ÇİN HARİÇ YÜKSELİŞ

Asya piyasalarında ABD endeks vadeli kontratlarındaki yükselişin etkisiyle alış ağırlıklı bir seyir izlendi. Son dönemde teknoloji hisselerinde yaşanan kayıpların ardından düşük fiyatları fırsat olarak değerlendiren yatırımcıların alımları da yükselişi destekledi.

Güney Kore Merkez Bankası, enflasyonun hedef seviyenin üzerinde seyretmesi ve ekonomik büyümenin güçlü olması nedeniyle politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 3,25'e çıkardı.

Kapanışa yakın Nikkei 225 yüzde 1,6, Kospi yüzde 1,7 ve Hang Seng yüzde 1,9 yükselirken, Şanghay bileşik endeksinde sınırlı düşüş görüldü.

BORSA İSTANBUL YÜZDE 2,83 GERİLEDİ

Yurt içinde Borsa İstanbul'da satış ağırlıklı bir görünüm öne çıktı. BIST 100 endeksi günü yüzde 2,83 değer kaybederek 10.655,74 puandan tamamladı.

VİOP'ta BIST 30 endeksine dayalı aralık vadeli kontrat ise akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,80 yükseldi.

Dolar/TL, önceki günü yüzde 0,10 artışla 50,6778 seviyesinden tamamlarken, bankalararası piyasanın açılışında 50,6800 seviyesinde işlem gördü.

FON MESELESİNE İLİŞKİN TOPLANTI YAPILACAK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in katılımıyla bugün fon meselesine ilişkin ortak basın toplantısı düzenlenecek. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Basın Salonu'nda saat 19.00'da başlayacak toplantıda son gelişmeler hakkında bilgi verilecek ve gazetecilerin soruları yanıtlanacak.

Diğer taraftan Bakan Şimşek'in, Bakanlık Teftiş Başkanlığı tarafından yapılan ön inceleme sonucunda eski BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu hakkında soruşturma izni verdiği bildirildi.

Sermaye Piyasası Kurulu da teknoloji geliştirme bölgeleri ve AR-GE mevzuatı kapsamında girişim sermayesi yatırım yükümlülüğü bulunan şirketlere yönelik karar aldı. Buna göre şirketler, yalnızca söz konusu yükümlülüklerini karşılamak amacıyla ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının belirleyeceği kriterlere uygun girişim sermayesi yatırım fonlarına yatırım yapmaları şartıyla eski finansal tutarlardan yararlanabilecek.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise Almanya'da GfK tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirtiyor.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.500 ve 10.400 puan destek, 10.800 ve 10.900 puan direnç seviyeleri olarak öne çıkıyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Almanya, aralık ayı GfK tüketici güven endeksi

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

ABD'de Şükran Günü dolayısıyla piyasalar kapalı