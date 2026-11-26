ABD'den gelen kritik verilerin ardından 40 doların altına düşen gümüş, yeniden kritik eşiğin üzerine çıktı. Yıl başından bu yana yüzde 41'i aşan kayıp yaşayan beyaz metalde yükselişin ne zaman başlayacağı merak konusu olmayı sürdürüyor.

ALTIN/GÜMÜŞ RASYOSU GERİLEDİ

Altın/gümüş rasyosu, bir ons altının değerine ulaşmak için kaç ons gümüş gerektiğini gösteriyor. Söz konusu rasyo, çarşamba günündeki 86,93 seviyesinden perşembe günü 85,73'e geriledi. Bu düşüş, gümüşün altına kıyasla günlük bazda daha iyi performans gösterdiğine işaret etti.

GÜMÜŞTE YILLIK KAYIP YÜZDE 41'İ AŞTI

Günlük yükselişe rağmen gümüş, yıl başından bu yana önemli ölçüde değer kaybetti. Beyaz metalin yıl başından itibaren yaşadığı düşüş yüzde 41,36 seviyesine ulaştı.

Gümüş piyasasında yukarı yönlü hareketlilik öne çıkıyor. Ons gümüş 41,4300 dolar seviyesinde işlem görürken günlük artış yüzde 0,80 oldu. Gün içerisinde 40,8400 dolara kadar gerileyen ons gümüş, 42,2800 doları test etti.

Gram gümüş 67,56 TL seviyesinde işlem görüyor. Gram gümüşte günlük yükseliş 0,55 TL'ye ulaşırken değer kazancı yüzde 0,83 olarak kaydedildi.

İLK ENGEL 41,47 DOLAR

Saxo Bank Emtia Stratejisi Başkanı Ole Hansen, gümüşte de altına benzer bir teknik formasyonun ortaya çıktığını belirterek Hansen, 41,47 doların üzerinde gerçekleşecek günlük kapanışın teknik görünümde iyileşmeye işaret edebileceğini kaydetti.

Her iki değerli metalde de toparlanma sinyalleri görülürken, söz konusu seviyelerin üzerinde gerçekleşecek günlük kapanışlar, yükselişin kalıcılığı açısından önem taşıyor.