Bitcoin, hafta sonunda 55 bin dolar seviyesinin hemen üzerine kadar gerilemesinin ardından yeniden yükselişe geçerek 60 bin 932 dolardan işlem görmeye başladı. Ancak kripto para piyasasındaki toparlanma, kasım ayındaki kayıpları telafi etmeye yetmedi.

Ay genelinde yüzde 22'yi aşan değer kaybı yaşayan Bitcoin, Haziran 2022'den bu yana en kötü aylık performansına hazırlanıyor. ABD'deki spot Bitcoin fonlarından milyarlarca dolarlık para çıkışı ve Fed'in faiz artırabileceğine yönelik beklentiler, fiyatlar üzerindeki baskıyı sürdürüyor.

Wall Street'te yapay zeka şirketlerinin hisselerinde yaşanan sert düşüşler, küresel piyasalarda risk alma iştahını azalttı. ABD'den gelen büyüme ve enflasyon verileri de yatırımcıların para politikası beklentilerini değiştirerek kripto para piyasasındaki satış baskısını artırdı.

SPOT BİTCOİN ETF'LERİNDE ÇIKIŞ SERİSİ ALTI GÜNE ULAŞTI

SoSoValue tarafından paylaşılan verilere göre, ABD'de işlem gören spot Bitcoin borsa yatırım fonlarından pazartesi günü yaklaşık 570 milyon dolar, salı günü ise 231,6 milyon dolar net çıkış gerçekleşti. Böylece fonlardaki para çıkışı art arda altı işlem gününe taşındı.

24 Kasım itibarıyla spot Bitcoin fonlarından kasım ayında toplam 4,94 milyar dolarlık net çıkış yaşandığını görüldü. Bu rakam, fonların Ocak 2024'te işlem görmeye başlamasından bu yana en yüksek aylık çıkışa işaret ediyor. BlackRock bünyesindeki iShares Bitcoin Trust fonundan da kasım ayında 4 milyar doların üzerinde para çekildi.

FED'İN FAİZ ARTIRIMI BEKLENTİSİ BİTCOİN'İ BASKILIYOR

ABD'de ekim ayına ilişkin kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi yıllık bazda yüzde 3,8 yükseldi. Fed'in enflasyon görünümünü değerlendirirken yakından takip ettiği çekirdek PCE ise yüzde 3,3 olarak açıklandı.

Böylece yüzde 3,2 seviyesindeki piyasa beklentisi aşıldı. ABD ekonomisinin üçüncü çeyrek büyüme oranı da yüzde 3,4'ten yüzde 4,3'e revize edildi.

Açıklanan verilerin ardından Fed'in para politikasında daha sıkı bir tutum benimseyebileceği yönündeki beklentiler güç kazandı. CME FedWatch verilerine göre, Fed'in aralık ayında 25 baz puanlık faiz artırımına gitme ihtimali yüzde 98'e yaklaştı.

ThinkMarkets finans piyasaları analisti Eddi Lee ise Bitcoin'deki toparlanmanın sürdürülebilir olması için likidite koşullarının iyileşmesi ve kurumsal yatırımcı talebinin yeniden güçlenmesi gerektiğine dikkat çekti.

Lee, "Kayda değer bir sermaye girişi olmadan fiyatlardaki toparlanma teknik bir tepkiyle sınırlı kalabilir ve kalıcı bir yükselişe dönüşmeyebilir" değerlendirmesinde bulundu.