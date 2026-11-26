Küresel piyasalarda son iki gündür etkili olan satış dalgasının ardından bakır fiyatları yeniden yükselişe geçti. ABD'nin gümrük tarifelerine yönelik endişelerin azalması ve doların değer kaybetmesi, sanayi metalindeki toparlanmayı destekledi.

Teknoloji hisselerinde yaşanan satışlardan etkilenen bakır, 11 ayın en düşük seviyelerine kadar gerilemişti. Ancak Asya piyasalarında görülen toparlanma ve ABD'nin yeni gümrük tarifelerine ilişkin beklentilerin değişmesiyle fiyatlar yeniden yükseliş eğilimine girdi.

Londra Metal Borsasında üç ay vadeli bakırın ton fiyatı gün içinde 12 bin 89 doları gördü. Bakır, Türkiye saatiyle 06.35 itibarıyla yüzde 2,65 artışla 11 bin 958 dolardan işlem gördü.

ABD'NİN TARİFE POLİTİKALARINA YÖNELİK KAYGILAR AZALDI

ABD'nin gündeme getirdiği yeni gümrük tarifelerinin ekonomik etkilerinin ilk tahminlerden daha sınırlı olabileceği beklentisi, metal piyasalarındaki satış baskısını azalttı. Doların diğer para birimleri karşısında gerilemesi de dolar üzerinden fiyatlanan metallere alım desteği sağladı.

Londra'daki yükseliş ise Çin piyasasına aynı ölçüde yansımadı. Şanghay Vadeli İşlemler Borsasında en fazla işlem gören bakır kontratı yüzde 0,07 değer kaybederek ton başına 89 bin 700 yuana geriledi.

BAKIRDA KASIM AYI KAYBI YÜZDE 16'YI GEÇTİ

Fiyatlarda son günlerde yaşanan toparlanmaya karşın bakır, kasım ayını ciddi kayıpla geçirdi. Yapay zekâ yatırımlarının sürdürülebilirliğine ilişkin soru işaretlerinin teknoloji hisselerindeki satışlarla birlikte sanayi metallerini de etkilemesi, bakırın aylık değer kaybının yüzde 16'yı aşmasına yol açtı.

Elektrik şebekeleri, veri merkezleri, elektrikli araçlar ve inşaat gibi pek çok alanda kullanılan bakır, küresel ekonomik büyümenin ve teknoloji yatırımlarının seyrini gösteren önemli emtialar arasında yer alıyor.

FİZİKİ BAKIR PİYASASINDA ARZ SIKIŞIKLIĞI DEVAM EDİYOR

Vadeli piyasalarda fiyatlar gerilese de fiziki bakır piyasasındaki arz sıkıntısı varlığını koruyor. Özellikle Çin'de teslim edilebilir bakır stoklarının azalması, finansal piyasalardaki satışlarla fiziki metal talebi arasındaki farklılaşmayı ortaya koyuyor.

Önümüzdeki süreçte ABD'nin tarife politikalarına ilişkin gelişmeler, Çin'in sanayi talebi, küresel bakır stokları ve yapay zekâ altyapısına yönelik yatırımlar fiyatların yönünü belirleyecek başlıca faktörler olacak.