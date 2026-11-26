ABD'de açıklanan kritik enflasyon verilerinin Fed'in faiz artırabileceği beklentisini güçlendirmesiyle son 15 ayın en düşük seviyelerini test eden altın fiyatları, yeniden kritik seviyelere doğru yükseldi. Değerli metalde toparlanma çabası sürerken yatırımcılar "Yükseliş ne zaman başlayacak?" sorularının cevabını arıyor.

Küresel bankacılık devleri altın fiyatlarının yeniden rekor seviyelere çıkacağı tarihe ilşkin önemli ipuçları verdi.

YÜKSELİŞİN BAŞLAMASI İÇİN KRİTİK SEVİYE

Saxo Bank Emtia Stratejisi Başkanı Ole Hansen, oluşan teknik formasyonların altında satış baskısının zayıflamaya başladığına işaret edebileceğini belirterek, olası bir yükselişin teyidi açısından kritik seviyeleri paylaştı.

Hansen'e göre, ons altının 3.590 doların üzerinde günlük kapanış gerçekleştirmesi, yükseliş yönlü dönüş sinyalini güçlendirebilir. Bu seviyenin aşılması, kasım ayında yaşanan düşüşün yüzde 38,2 Fibonacci düzeltme seviyesine karşılık gelen 3.700 dolara doğru bir toparlanmanın önünü açabilir.

ALTIN 2027'DE YENİDEN 5 BİN DOLAR

TD Securities'in emtia stratejisti Bart Melek, altının kısa vadede baskı altında kalmaya devam edebileceğini ancak uzun vadeli yükseliş potansiyelini koruduğunu belirtti. Melek'e göre altın fiyatları, para politikalarında gevşeme beklentilerinin güçlenmesiyle gelecek yılın ikinci yarısında ons başına 5 bin dolara doğru hareket edebilir.

ALTINDA YENİ BİR SERT DÜŞÜŞ BEKLENMİYOR

Kalıcı enflasyon riskleri ve risk iştahındaki belirgin zayıflamanın altın üzerinde baskı oluşturduğunu söyleyen Melek, algoritmik işlem yapan yatırımcıların altın fiyatlarında açığa satışları azaltması ve enerji fiyatlarının istikrar kazanmasının, yeni bir sert düşüşün önüne geçebileceğini değerlendirdi.

Melek, PCE verilerinin yatırımcıların altın pozisyonlarını azaltmasına neden olsa da altının 3.450 dolar olan kısa vadeli destek seviyesinin altına inmediğini vurguladı.

3 BİN 200-3 BİN 300 DOLAR İÇİN FAİZ BEKLENTİSİ DEĞİŞMELİ

TD Securities değerlendirmesinde altının daha aşağı seviyelere gerilemesi için Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentilerin daha da sertleşmesi gerektiği belirtildi.

Melek'e göre ons altının uzun vadeli destek bölgesi olarak öne çıkan 3 bin 200-3 bin 300 dolar aralığına gerilemesi için piyasanın faiz artırımı beklentilerini önemli ölçüde yükseltmesine yol açacak yeni bir gelişme yaşanması gerekiyor.

5 BİN DOLAR İÇİN HANGİ ŞARTLAR GEREKİYOR?

Kısa vadeli risklere rağmen TD Securities, altın ve diğer değerli metallerin uzun vadeli görünümüne ilişkin olumlu değerlendirmesini koruyor. Bankanın stratejistine göre altın fiyatlarının gelecek yılın ikinci yarısında 5 bin dolara doğru yükseliş eğilimine girmesi mümkün.

Goldman Sachs'ın değerli metallere ilişkin tahmini dikkat çekti. Banka, merkez bankalarının altın alımlarının fiyatları destekleyeceğini ve altının gümüşe kıyasla daha güçlü bir performans sergileyeceğini öngördü.

Goldman Sachs, ons altın fiyatının 2027 yılı sonunda 4 bin 650 dolara yükselmesini bekliyor. Bu tahmin, ekim ayındaki 4 bin 100 dolarlık ortalama fiyatın yaklaşık yüzde 13 üzerinde bulunuyor.

Altının gümüşten daha çok yükselmesini bekleyen bankaya göre altın 5.600 dolar seviyesine 2028 sonunda ulaşacak.

UBS DE 2027 DİYOR

UBS, güçlü ABD istihdam verileri ve enflasyonun beklentilerin üzerinde gerçekleşmesinin Fed'in yeni faiz artırımlarına yönelik beklentileri güçlendirdiğini belirtti. Banka, altının 2027'nin ilk çeyreğine kadar baskı altında kalabileceğini öngörürken yıl sonu hedefini 5 bin dolar olarak korudu.

Teknik desteğin ons başına yaklaşık 3 bin 500 dolar seviyesinde bulunduğuna dikkat çeken banka, altındaki gerilemenin 2027 yılının tamamına yayılmasını beklemiyor. ABD'de enflasyonun dengelenmesi ve ekonomik faaliyetlerin bir miktar yavaşlaması, yıl içinde faiz beklentilerinin yeni artışlardan önce faizlerin sabit tutulacağı, ardından da indirimlerin gündeme geleceği bir sürece evrilmesini sağlayabilir.

FED'İN FAİZ ARTIRIMI BEKLENTİSİ YÜZDE 96,4'E ÇIKTI

Altın fiyatları, geçen hafta yaşanan sert satışların ardından toparlanmakta zorlandı. Değerli metal, yükselen faiz beklentileri ve güçlenen doların etkisiyle Eylül 2025 başından bu yana en düşük seviyelerini gördü.

CME FedWatch verilerine göre piyasalarda Fed'in aralık ayındaki toplantısında 25 baz puanlık faiz artırımı yapma ihtimali yüzde 96,4 olarak fiyatlandı. 50 baz puanlık daha büyük bir artış ihtimali ise yüzde 3,6 seviyesinde kaldı.

Fed'in yılın son para politikası toplantısı 8-9 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek. PCE enflasyon verisinin, bu toplantı öncesinde açıklanacak son önemli enflasyon göstergesi olması nedeniyle piyasalar açısından kritik önem taşıdığı belirtildi.

ABD'DE TÜKETİCİ GÜVENİ İKİ YILIN ZİRVESİNDE

ABD'den gelen ekonomik göstergeler de sıkı para politikası beklentilerini destekledi. Kasım ayında tüketici güveni beklentilerin üzerinde artarak yaklaşık iki yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Bu yükselişte iş gücü piyasasına ve genel ekonomik görünüme ilişkin iyimserliğin etkili olduğu aktarıldı.

New York Fed Başkanı John Williams da enflasyonun kalıcı olmasının daha sıkı para politikasına işaret ettiğini, ancak gelecekteki faiz artışlarının hızının açıklanacak ekonomik verilere bağlı olacağını söyledi.