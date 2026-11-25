Rusya Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Anton Siluanov, Rus parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyinin bütçe komitesinde yaptığı konuşmada, ülke ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rusya'ya yönelik 35 binden fazla yaptırım uygulandığına işaret eden Siluanov, "Bu nedenle güvenilir ve dayanıklı bir mali yapıya, bizim tabirimizle mali kalkana ihtiyacımız var. Bütçeyi hazırlarken petrol ve doğal gaz gelirlerini varil başına 50 dolarlık baz petrol fiyatı üzerinden hesapladık. Bu yıl söz konusu fiyat 59 dolardı. Petrol fiyatlarına bağımlılığımızı azaltmak için bu seviyeyi önemli ölçüde düşürdük." diye konuştu.

Hürmüz Boğazı'ndaki durumun normalleşmesi halinde küresel piyasalarda petrol arzının artacağına dikkati çeken Siluanov, "Petrol fiyatlarının düşme ihtimali var. Dolayısıyla bütçenin de bu senaryoya hazır olması için gerekli kararları aldık." ifadelerini kullandı.

Siluanov, petrol piyasasındaki koşulların olumlu seyretmesi halinde ise Ulusal Refah Fonu'na kaynak aktarılacağını belirtti.

Rusya Merkez Bankasının politika faizinin yüzde 14 seviyesinde bulunmasına karşın devletin yüzde 16,5 ila 17 faizle borçlandığını anlatan Siluanov, yatırımcıların daha dengeli bir bütçe ve daha düşük bütçe açığı beklediklerini söyledi.

Siluanov, gelecek üç yılda bütçe açığının azaltılmasıyla faiz oranlarının düşürülmesi ve şirketlerin finansmana daha düşük maliyetle erişmesi için uygun koşulların oluşacağını kaydetti.