Gümüş fiyatları, Ağustos 2025'ten bu yana en düşük seviyesine geriledi. Güçlü dolar baskısı altında kalan gümüş, ons gümüş değer kaybetmeye devam ederken gram gümüş fiyatlarında da geri çekilmeler gözlendi. İşte detaylar…

GÜÇLÜ DOLAR GÜMÜŞ FİYATLARINI BASKI ALTINA ALDI

ABD enflasyon verisi Federal Rezerv faiz kararlarını da yakından etkileyecek. Veri öncesi güçlenen dolar, değerli metal fiyatlarının aşağı çekti. Beklentilerin üzerinde gelmesi halinde değerli metaller üzerinde baskıyı artırabilir.

CME FedWatch Tool'a göre, piyasalar Aralık ayında neredeyse kesin olarak 25 baz puanlık bir faiz artırımını ve Ocak ayında da yaklaşık %60 olasılıkla bir başka artırımı fiyatlıyor.

GRAM GÜMÜŞ DEĞER KAYBETTİ

Öte yandan ons gümüş haftalık bazda yüzde 12, aylık bazda yüzde 26, yıllık bazda ise yüzde 23 değer kaybetti. Ons gümüşteki değer kayıplarına bağlı olarak gram gümüş 65 doların altına kadar geriledi.