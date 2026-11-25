Sanayi metallerinde aşağı yönlü hareket çarşamba günü de devam etti. ABD'nin dış ticaret politikalarına ilişkin belirsizlikler ve küresel ekonomide büyümenin yavaşlayabileceği endişeleri yatırımcıların risk iştahını azalttı. Özellikle bakırda sert satışlar görülürken, demir cevheri de önceki günkü yükselişini koruyamadı.

BAKIR FİYATLARI 12 BİN DOLARIN ALTINA GERİLEDİ

Londra Metal Borsası'nda üç ay vadeli bakırın ton fiyatı, önceki işlem gününü yüzde 4,74 düşüşle 11 bin 879 dolardan tamamladı. İşlem sırasında 11 bin 760 dolara kadar gerileyen bakır, yeniden 12 bin dolar eşiğinin altına indi.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda en çok işlem gören ocak vadeli bakır kontratı da gece seansında yüzde 5,29 değer kaybederek 88 bin 930 yuana geriledi. Kontratın işlem sırasında gördüğü en düşük seviye ise 88 bin 620 yuan oldu.

Londra piyasasında yükseliş beklentisiyle açılan pozisyonların azaltılması, Şanghay'da ise düşüş yönündeki işlemlerin artması dikkat çekti.

SATIŞ BASKISI DİĞER SANAYİ METALLERİNE DE YAYILDI

Bakırdaki kayıplar diğer sanayi metallerinde de etkisini gösterdi. Şanghay'daki gece işlemlerinde kalay yüzde 5,95, çinko yüzde 2,81, alüminyum yüzde 2,34 ve nikel yüzde 2,21 geriledi.

ABD'nin birçok ülkeye yönelik yeni gümrük vergileri hazırlığında olması ve Fed'in faiz artırabileceğine ilişkin beklentiler, metal piyasalarında temkinli görünümü güçlendirdi. Küresel büyüme ve sanayi talebine yönelik belirsizlikler de fiyatlar üzerindeki baskıyı artırdı.

DEMİR CEVHERİNDE YÜKSELİŞ KISA SÜRDÜ

Çin'in Dalian Emtia Borsası'nda demir cevheri salı günü son bir haftanın en yüksek seviyesine çıkmıştı. Ancak bu yükseliş kalıcı olmadı. Gece işlemlerinde yeniden düşüşe geçen demir cevherinin ton fiyatı yüzde 0,30 kayıpla 656 yuana indi.

Çin'de çelik talebinin zayıf kalması, limanlardaki yüksek hammadde stokları ve artan sevkiyatlar fiyatların yükselmesini zorlaştırıyor. Bazı yüksek fırınlarda bakım nedeniyle üretime ara verilmesi de demir cevheri tüketimini olumsuz etkileyebilecek faktörler arasında gösteriliyor.

ÇİN'İN DEMİR CEVHERİ STOKLARI 157 MİLYON TONU AŞTI

MySteel verilerine göre Çin limanlarındaki demir cevheri stokları, 20 Kasım'da sona eren haftada 157,36 milyon tona ulaştı. Böylece stok miktarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,7 artış gösterdi.

Avustralya ve Brezilya'dan gelen güçlü sevkiyatların yanı sıra Gine'deki Simandou maden projesinden yapılan ihracatın giderek artması da küresel arzı destekleyen gelişmeler arasında yer alıyor. Bakırda küresel büyüme ve faiz beklentileri, demir cevherinde ise Çin'in çelik üretimi, talebi ve stok miktarı fiyatların yönünü belirlemeye devam ediyor.