Güçlü dolar ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artıracağı beklentisi, getiri sağlamayan altın üzerindeki baskısını artırdı. Fed'in para politikası kararlarında etkili olacak kritik ABD enflasyon verileri öncesinde ons altın 15 ayın en düşük seviyesine geriledi.

ALTIN SON 15 AYIN DİBİNDEN DÖNDÜ

Spot piyasada ons altın öğle saatlerinde yüzde 0,7 düşüşle ons başına 3.485,5900 dolara kadar geriledi. Son 15 ayın en düşük seviyelerini gören ons altın daha sonra ise 3520 dolar seviyesinde dengeledi.

GRAM ALTIN 5.700 TL'NİN ALTINA DÜŞTÜ

Yurt içinde gram altın ise 5.700 TL'nin altına geriledi. Altının gramı 5.679 TL'yi test ettikten sonra yeniden 5.730 TL seviyesine yükseldi.

KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı'da ise gram altın 6.010 TL'ye kadar düştükten sonra 6.060 TL'ye yükseldi.

PİYASALAR FED'İN FAİZ KARARINA ODAKLANDI

CME'nin FedWatch aracına göre piyasalar, Fed'in aralık toplantısında 25 baz puanlık faiz artırımı yapma ihtimalini yüzde 96,4 olarak fiyatlıyor. Daha yüksek tutarlı 50 baz puanlık faiz artırımı ihtimali ise yüzde 3,6 seviyesinde bulunuyor.

Piyasaların odağında, Fed'in tercih ettiği enflasyon göstergesi olan ABD Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) Fiyat Endeksi yer alıyor. Açıklanacak veri, Fed'in 8-9 Aralık tarihlerinde gerçekleştireceği yıl sonu politika toplantısı öncesindeki son önemli enflasyon göstergesi olacak.

PCE VERİSİ ALTININ YÖNÜNÜ BELİRLEYEBİLİR

Britannia Global Markets Metaller Başkanı Neil Welsh, açıklanacak enflasyon verisinin piyasalar üzerindeki olası etkilerine ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"Daha güçlü bir veri, Fed'in sıkılaştırma beklentilerini pekiştirerek doları ve getirileri destekleyebilir ve metaller için yeni bir makro baskı unsuru oluşturabilir. Daha zayıf bir veri ise son dönemdeki satış dalgasının ardından bir nebze rahatlama sağlayabilir."

Buna göre beklentilerin üzerinde gelecek bir PCE verisi, faiz artırımı beklentilerini güçlendirerek doların yükselmesine ve altın üzerindeki baskının artmasına neden olabilir. Enflasyonun beklentilerin altında kalması ise değerli metalde son satışların ardından toparlanma fırsatı oluşturabilir.

ABD TÜKETİCİ GÜVENİ YAKLAŞIK İKİ YILIN ZİRVESİNDE

Son ekonomik göstergelerin Fed yetkililerine faiz artırımı konusunda daha fazla alan tanıdığı değerlendiriliyor. Faiz artışı enflasyonu kontrol altına almaya yardımcı olabilse de ekonomik faaliyetler üzerinde olumsuz etkiler yaratabiliyor.

ABD tüketici güveni, kasım ayında beklentilerin üzerinde artarak yaklaşık iki yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Bu yükselişte, ara seçimlerin ardından iş gücü piyasasına ve genel ekonomiye yönelik iyimserliğin artmasının etkili olduğu belirtildi.

ALTINDAKİ SERT DÜŞÜŞÜN NEDENİNİ NE?

Altın fiyatlarında yaşanan düşüş yatırımcıların gündemindeki yerini korurken, A Haber'e konuşan Stratejist Yunus Kaya, gerilemenin arkasındaki nedenleri değerlendirdi.

Altının son üç yılda 800 dolardan 5.500 dolara kadar yükseldiğini belirten Yunus Kaya, bu süreçte Türk lirası bazında yatırım yapanların da gram altından kazanç sağladığını söyledi.

İran savaşının başlamasının ardından altının zirve seviyelerinden geri çekildiğini ifade eden Kaya, merkez bankaları ve büyük yatırımcıların satışlarının da düşüşte etkili olduğunu kaydetti. Ons altının sonraki 10 aylık süreçte 4.000 dolar seviyelerinde hareket ettiğini, son 10 günlük dönemde ise bu seviyenin altına inerek 3.500 dolara kadar gerilediğini belirtti.

Kaya, son düşüşün arkasında teknoloji hisselerindeki satışların da bulunduğuna dikkati çekerek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Burada artık başka bir şey var; o şeyi de aslında Amerika'da bas bas bağıran bu yapay zeka hisselerindeki sert düşüşle ilişkilendirmek gerekiyor. Çünkü Goldman Sachs'ın da bu noktada bir uyarısı vardı. Teknoloji hisselerindeki bu satış ve teminat tamamlama çağrıları nedeniyle ellerinde nakde sıkışan yatırımcıların ve fonların altınlarını ve diğer ETF'lerini sattığı gözüküyor."

"HER ŞEY SATILIR" DÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ

Teknoloji hisselerindeki satışların yatırımcıların nakit ihtiyacını artırdığını belirten Kaya, bu durumun altın ve diğer emtialara da yansıdığını söyledi.

Kaya, "Dolayısıyla 'her şey satılır' konumuna geliyoruz ki bu çok nadir olan bir şeydir. Altın düşüyor, gümüş düşüyor, bakır düşüyor. Bu noktalar her şeyin satıldığı noktalardır. Aslında bunlar geçici oluyor fakat etkisi sert oluyor. O yüzden kalabalık pozisyonların çözülmesi, stop loss'ların artması burada etkili oldu." ifadelerini kullandı.

DEV BANKALARIN ALTIN TAHMİNLERİNİ PAYLAŞTI

Yaşanan düşüşe rağmen uluslararası finans kuruluşlarının 2027 yılı için yüksek altın fiyatı beklentilerini koruduğunu belirten Kaya, bankaların ons altın tahminlerini şöyle sıraladı:

Goldman Sachs: 4.650 dolar

JP Morgan: 4.500 dolar

Morgan Stanley: 5.000 dolar

Bu tahminlerin mevcut seviyelere göre yüzde 20'nin üzerinde, bazı senaryolarda ise yüzde 30'a yaklaşan yükseliş beklentisine işaret ettiğini belirten Kaya, uzun vadeli görünümde altına yönelik olumlu beklentilerin sürdüğünü söyledi.

ONS ALTINDA 3.250 DOLAR SEVİYESİNE DİKKAT

Türkiye'de gram altının 7.000 TL seviyelerinden 6.000 TL seviyelerine gerilediğini ifade eden Kaya, yatırımcıların nasıl hareket edebileceğine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Kaya, "Şu anda elinde imkanı olan için altın yatırımı yapmak adına uygun bir ortam oluşuyor. Bu fiyatlar biraz daha gerileyebilir; 3.250 şu anda teknik olarak destek seviyesi. O gerilemelerde altın pozisyonlanması ilerisi için artırılabilir." dedi.

FED FAİZ ARTIRIRSA ALTIN NASIL ETKİLENİR?

Altının faiz getirisi bulunmayan bir yatırım aracı olduğuna dikkat çeken Kaya, faizlerin yükseldiği dönemlerde değerli metalin baskı altında kaldığını söyledi.

Kaya, "Altına yatırım yaptığınız zaman size bir faiz vermiyor. Faiz arttığı zaman o getiriden mahrum kalıyorsunuz. Faiz yükseliş dönemlerinde altın baskılanıyor; temel denklemi bu şekilde kurabiliriz." ifadelerini kullandı.

Faiz artışı beklentilerinin zaten altın üzerinde baskı oluşturduğunu belirten Kaya, son sert düşüşün ise teknoloji hisselerindeki satışlar ve nakit ihtiyacıyla tetiklendiğini kaydetti.

"ALTIN 3.000 DOLARIN ALTINA İNER Mİ?" SORUSUNU YANITLADI

Ons altının 3.000 doların altına gerilemesinin pek mümkün görünmediğini belirten Kaya, bu değerlendirmesini altın üretim maliyetleri ve merkez bankalarının fiziki altın alımlarıyla ilişkilendirdi.

Kaya, gelişmekte olan ülke merkez bankalarının altın alımlarını sürdürdüğünü belirterek şu bilgileri paylaştı:

"Çin Merkez Bankası yılbaşından beri 2026'da 130 ton aldı; Polonya Merkez Bankası 100 ton aldı. Yani bu alımları devam ettirdiklerini görüyoruz."

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının altın işlemlerine de değinen Kaya, "2026'nın ilk çeyreğinde, Mart ayında mesela 60 ton satmıştı. İyi bir fiyattan sattı, bizim Merkez Bankası çok başarılı bir satış hamlesi yaptı. Ama Temmuz'da 3 ton geri aldı bizim Merkez Bankası." dedi.