Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Temmuz-Eylül 2026 dönemine ilişkin yapı izin istatistiklerine göre, yapı ruhsatı verilen bina sayısı, daire sayısı ve toplam yüzölçüm geçen yılın aynı çeyreğine göre arttı. Aynı dönemde yapı kullanma izin belgesi verilen binalarda da artış yaşandı. Özellikle kullanım izni verilen daire sayısındaki yüzde 21,1'lik yükseliş dikkat çekti.

YAPI RUHSATI VERİLEN BİNALARIN YÜZÖLÇÜMÜ YÜZDE 2,2 ARTTI

2026 yılının üçüncü çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 2,3, daire sayısı yüzde 1,6 ve toplam yüzölçüm yüzde 2,2 yükseldi.

Yapı ruhsatı verilen toplam yüzölçümün yüzde 80,7'si belediyeler, yüzde 19,3'ü ise diğer yetkili idareler tarafından gerçekleştirildi.

Kullanım amacına göre incelendiğinde, en yüksek yüzölçüm payı iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalara ait oldu. Bu kategorideki binaların yüzölçümü 39,3 milyon metrekareye ulaşırken toplam içindeki payı yüzde 68,3 olarak kaydedildi. Sanayi binaları ve depolar ise 5,1 milyon metrekareyle ikinci sırada yer aldı.

YAPI KULLANMA İZİN BELGESİNDE DAİRE SAYISI YÜZDE 21,1 ARTTI

Yapı kullanma izin belgesi verilen binalarda da yıllık bazda artış görüldü. 2026'nın üçüncü çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre yapı kullanma izin belgesi verilen bina sayısı yüzde 16,9, daire sayısı yüzde 21,1 ve toplam yüzölçüm yüzde 11 arttı.

Bu kapsamda verilen belgelerde toplam yüzölçümün yüzde 78,5'i belediyeler, yüzde 21,5'i ise diğer yetkili idareler tarafından karşılandı.

Kullanım amacına göre en yüksek yüzölçüm payı yine iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalarda görüldü. Bu binaların yüzölçümü 25,8 milyon metrekare, toplam içindeki payı ise yüzde 71,2 oldu. Sanayi binaları ve depolar 3,4 milyon metrekareyle ikinci sırada yer aldı.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ VERİLER

Takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre, yapı ruhsatı verilen bina sayısı 2026'nın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,1, daire sayısı yüzde 1,3 ve toplam yüzölçüm yüzde 1,7 arttı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilerde ise bir önceki çeyreğe göre yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 2,8 azaldı. Buna karşılık daire sayısı yüzde 0,6, toplam yüzölçüm yüzde 3,2 yükseldi.

Yapı kullanma izin belgelerinde de artış eğilimi görüldü. Takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre, geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla bina sayısı yüzde 16,8, daire sayısı yüzde 18,7 ve toplam yüzölçüm yüzde 10,9 arttı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış serilerde ise bir önceki çeyreğe göre yapı kullanma izin belgesi verilen bina sayısı yüzde 0,1, daire sayısı yüzde 5,6 ve yüzölçüm yüzde 4 arttı.