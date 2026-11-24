Gümüş piyasasında satış baskısı dikkat çekiyor. Saat 14.20 itibarıyla ons gümüş, 42 dolardan, gram gümüş 68,41 TL seviyesinde işlem görürken günlük kayıp yüzde 3'e dayandı..

GÜMÜŞ FİYATLARINDA DÜŞÜŞ DERİNLEŞTİ

Uluslararası piyasalarda ons gümüş 42,00 dolar seviyesinde bulunuyor. Gün içerisinde 44,01 dolara kadar yükselen ons gümüş, 41,82 dolara kadar geriledi. Günlük değişim yüzde 2,93 oldu.

Gram gümüş ise 68,41 TL seviyesinden işlem görüyor. Gün içerisinde 71,68 TL'yi gören gram gümüş, 68,12 TL seviyesine kadar çekildi. Gram gümüşte günlük kayıp yüzde 2,47 oldu.

24 KASIM GÜNCEL GÜMÜŞ FİYATLARI

24 Kasım 2026 saat 14.20 itibarıyla:

Gram gümüş: 68,41 TL

Ons gümüş: 42,00 dolar