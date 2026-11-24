Wall Street'te yapay zekâ odaklı teknoloji hisselerine yönelen alımların etkisiyle gün içinde yüzde 5'in üzerinde değer kazanan Bitcoin, yükselişini sürdüremedi. Kazançlarının önemli bir kısmını geri veren kripto para, 60 bin 433 dolara kadar geriledi.

Buna rağmen Bitcoin, hafta sonu kaydettiği 55 bin 326 dolarlık dip seviyenin üzerinde işlem görmeye devam etti.

Önceki işlemlerde 61 bin 326,9 dolara kadar yükselen Bitcoin, son fiyat hareketleriyle toparlanma ivmesinde yavaşlama sinyali verdi.

Cumartesi günü 55 bin 326,3 dolara kadar gerileyen kripto para, söz konusu seviyeden itibaren yüzde 9'un üzerinde değer kazanmıştı.

KRİPTO PARA PİYASASINDA 1,8 MİLYAR DOLARLIK TASFİYE

CoinGlass verileri, son 24 saat içerisinde kripto para piyasasında yaklaşık 1,8 milyar dolarlık kaldıraçlı pozisyonun tasfiye edildiğini ortaya koydu. Tasfiyelerin yaklaşık 1,3 milyar dolarlık bölümünü, Bitcoin ve diğer kripto varlıkların yükseleceği beklentisiyle açılan uzun pozisyonlar oluşturdu.

Fiyatlardaki sert gerilemenin ardından yükseliş yönlü kaldıraçlı işlemlerin kapanması, piyasadaki satış baskısının bir ölçüde hafiflemesine katkı sağladı. Bununla birlikte teknoloji hisselerinin yüksek değerlemelerine yönelik soru işaretleri ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz politikasına ilişkin belirsizlikler, yatırımcıların risk iştahını sınırladı.

Kripto para piyasasındaki dalgalanma, yapay zekâ sektöründeki şirket değerlemelerinin ve veri merkezlerine yönelik yüksek tutarlı yatırımların ekonomik getirisinin tartışıldığı bir döneme denk geldi. Nasdaq endeksinin geçen cuma günü yüzde 5'in üzerinde gerilemesi, S&P 500 ve Dow Jones Sanayi Endeksi'nin de düzeltme bölgesine girmesi piyasalardaki risk algısını artırdı.

FED'İN FAİZ POLİTİKASI VE BİTCOİN ETF'LERİNDEN ÇIKIŞLAR

Yatırımcıların Fed'in gelecek ay faiz artırabileceğine yönelik beklentileri güçlenirken, bu durum doların değer kazanmasına ve enflasyondan arındırılmış ABD Hazine tahvili getirilerinin yükselmesine neden oldu.

Piyasaların odağında ise çarşamba günü açıklanması beklenen ABD Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) enflasyon verisi bulunuyor. Söz konusu verinin, Fed'in gelecek dönemde izleyeceği para politikasına ilişkin beklentiler üzerinde etkili olması bekleniyor.

Bitcoin piyasasında kurumsal talebe ilişkin göstergeler de zayıflamaya işaret etti. SoSoValue verilerine göre ABD'de işlem gören spot Bitcoin borsa yatırım fonlarından (ETF) geçen hafta yaklaşık 1,8 milyar dolarlık net para çıkışı gerçekleşti.

NVİDİA HİSSELERİNDEKİ YÜKSELİŞ KRİPTO PİYASASINI DESTEKLEDİ

Yapay zekâ sektöründeki gelişmeler, kripto para piyasasının seyrinde de etkili oldu. Nvidia hisseleri, Jensen Huang'ın CEO'luk görevine geri döneceğinin açıklanmasının ardından pazartesi günü yüzde 31,5 yükseldi.

Şirketin yönetim kurulu, Huang ile gerçekleştirilen görüşmeler sonrasında dönüş kararının oy birliğiyle alındığını ve üst düzey ABD hükümet yetkililerinden de görüş alındığını bildirdi.

Huang, evlilik dışı ilişkisine ilişkin haberlerin ardından bu ayın başında görevinden ayrılmıştı. The New York Times'ın haberinde, Çin'le bağlantısı olduğu iddia edilen kadınla ilgili olarak, kadının ilişkinin bir döneminde Çin Devlet Güvenlik Bakanlığından bir yetkiliyle temas kurduğu öne sürüldü. Nvidia yönetim kurulu ise Huang'ın yeniden göreve gelmesinin ulusal güvenlik açısından risk oluşturmadığı değerlendirmesinde bulundu.

ETHEREUM GERİLEDİ, XRP VE SOLANA YÜKSELDİ

Bitcoin'deki geri çekilmenin yanı sıra altcoin piyasasında farklı yönlerde fiyat hareketleri görüldü.

Ethereum yüzde 0,4 düşüşle 1.717,53 dolara gerilerken XRP yüzde 1,3 değer kazandı. Solana yüzde 1,9, Cardano yüzde 1,8 ve Dogecoin yüzde 1,7 yükseldi. BNB ise yüzde 0,5 kayıpla işlem gördü.