Küresel ekonomik büyümeye yönelik kaygılar ve yapay zeka yatırımlarının geleceğine ilişkin belirsizlikler, endüstriyel metal piyasalarında satış baskısını yeniden artırdı.

Geçen haftayı önemli kayıplarla kapatan bakır, pazartesi günkü yükselişin ardından yeniden düşüşe geçti. Çin'de çelik üretiminin yavaşlaması ve demir cevheri stoklarının yüksek seyretmesi de fiyatların toparlanmasını engelliyor.

Londra Metal Borsası'nda (LME) üç ay vadeli bakır kontratı, bugün Türkiye saatiyle 10.00 itibarıyla yüzde 2,05 değer kaybederek ton başına 12 bin 233,50 dolara indi.

Bakır fiyatları pazartesi günü mart ayından bu yana ilk kez 11 bin 948 dolara kadar gerilemiş, ardından gelen alımlarla gün içerisinde yüzde 5,3'e varan yükseliş göstermişti.

BAKIRDA YAPAY ZEKA KAYNAKLI YÜKSELİŞ KISA SÜRDÜ

Nvidia'nın kurucusu Jensen Huang'ın yeniden CEO olarak göreve dönmesinin ardından teknoloji hisselerinde görülen yükseliş, pazartesi günü bakır piyasasına da olumlu yansımıştı. Ancak yapay zeka yatırımlarının uzun vadede sürdürülebilir olup olmadığına ilişkin tartışmalar, bu iyimserliğin kalıcı hale gelmesini zorlaştırıyor.

Veri merkezlerinin kurulumu, elektrik şebekelerinin genişletilmesi ve enerji altyapısının geliştirilmesinde önemli bir hammadde olan bakır, teknoloji sektöründeki yatırım eğilimlerinden giderek daha fazla etkileniyor.

Öte yandan bakır, geçen hafta yüzde 9,23 değer kaybederek üst üste altıncı haftayı da düşüşle tamamlamıştı.

GÜÇLÜ DOLAR VE FED BEKLENTİLERİ METAL FİYATLARINI BASKILIYOR

ABD Merkez Bankasının (Fed) yeniden faiz artırabileceği yönündeki beklentiler ve doların değer kazanması, endüstriyel metal piyasalarındaki satış baskısını artıran diğer unsurlar arasında yer alıyor.

Faizlerin yüksek kalabileceği beklentisi küresel ekonomik aktiviteye ilişkin endişeleri güçlendirirken doların yükselmesi, dolar üzerinden fiyatlanan emtiaları diğer para birimlerini kullanan alıcılar açısından daha maliyetli hale getiriyor.

Piyasalarda gözler şimdi çarşamba günü açıklanacak ABD kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksine çevrildi. Enflasyon göstergesinin Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentiler üzerinde etkili olması ve emtia fiyatlarının seyrine yön vermesi bekleniyor.

DEMİR CEVHERİ DÖRT YILIN EN DÜŞÜK SEVİYELERİNE YAKIN

Bakırdaki düşüşe paralel olarak demir cevheri piyasasında da zayıf görünüm devam ediyor. Özellikle dünyanın en büyük çelik üreticisi Çin'de talebin gerilemesi, demir cevheri fiyatlarının üzerindeki baskıyı artırıyor.

Çin'in Dalian Emtia Borsası'nda işlem gören en aktif demir cevheri kontratı, pazartesi günü yüzde 0,3 düşüşle ton başına 654 yuandan kapanmıştı. Bugün 655 yuan seviyelerinde sınırlı bir yükseliş görülse de fiyatlar Kasım 2022'den bu yana kaydedilen en düşük seviyelere yakın seyrediyor.

Singapur piyasasında işlem gören demir cevheri kontratları ise ton başına 90 dolar civarında bulunuyor.

ÇİN'DE SIVI DEMİR ÜRETİMİ SEKİZ AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNE İNDİ

Çin'deki çelik üreticilerinin kâr marjlarının daralması ve mevsimsel talep kaybı, demir cevheri tüketimini de olumsuz etkiliyor.

Mysteel verilerine göre, 19 Kasım itibarıyla ülkedeki günlük ortalama sıvı demir üretimi art arda altı haftalık düşüşün ardından 2,3 milyon tona geriledi. Böylece üretim son sekiz ayın en düşük seviyesine indi.

Çin limanlarında biriken demir cevheri stoklarının yüksek seviyelerde kalması da piyasadaki arz fazlası endişelerini artırarak fiyatların toparlanmasını zorlaştırıyor.

Gine'deki Simandou projesi arz endişelerini artırıyor

Demir cevheri fiyatları üzerinde yalnızca Çin'deki talep zayıflığı değil, küresel arzın genişleyeceğine yönelik beklentiler de etkili oluyor.