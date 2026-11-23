Altın fiyatları, son bir yılın en büyük değer kayıplarını kaydetmesi sonrası yeni haftaya değer kazanarak başladı. Güçlenen doların satış baskına neden olmasıyla altın son zamanların en büyük kayıplarını yaşadı. Çeyrek altın ve gram altın ne kadar oldu? İşte 23 Kasım güncel altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI YENİ HAFTAYA YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Ons altın, pazartesi günü ons başına yaklaşık 3.600 dolara yükselerek %2 oranında değer kazandı. Böylelikle bir önceki seanstaki kayıplarını telafi etmiş oldu.

Yapay zekaya dayalı yatırımlar geri çekilirken hisse senedi piyasalarında resmen bir satış dalgası başladı. Diğer yandan ABD Merkez Bankası faiz artırım ihtimallerine yönelik söylemlerini yumuşattı.

AGRESİF SIKILAŞMA EKONOMİYİ RİSKE ATABİLİR

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Fed'in son enflasyon verilerine yanıt olarak para politikasını çok agresif bir şekilde sıkılaştırmasının ABD ekonomisini riske atabileceği konusunda uyardı.

Piyasalar şu anda aralık ayında 25 baz puanlık bir faiz artırımının olasılığını yaklaşık %93 olarak fiyatlıyor. Fed'in faizleri değiştirmeme olasılığını ise yaklaşık %7 olarak değerlendiriyor.

14 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ

Piyasalar FED faiz kararlarını yakından ilgilendiren ABD PCE enflasyon raporuna odaklandı. Geçen hafta, Fed yetkililerinden gelen giderek şahinleşen açıklamalar ve yapay zekâya dayalı hisse senedi piyasası çöküşünün tetiklediği likidite sıkıntısı nedeniyle altın fiyatları 14 ayın en düşük seviyesine gerilemişti.

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Öte yandan ons altın piyasalarında yaşanan geri çekilmeler yurt içinde de altın fiyatlarının hızla düşmesine neden oldu. Gram altın 6 bin TL'nin altında işlem gördü. Gram altın son 24 saat içinde yüzde 2,42 değer kazanarak 5 bin 862 lira oldu.