Petrol fiyatları ABD ve İran arasında süregelen çatışmalarda diploması kanallarının tıkanması, arz fazlasına yönelik beklentilerle fiyatlandı. Dar bir alana sıkışan petrol fiyatları için Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), dördüncü çeyrekte 1,7 milyon varil/gün arz fazlası bekliyor. Buna karşın OPEC güçlü bir talep beklentisi içinde.

ARZ ARTIŞI BEKLENİYOR

Brent petrol ekim ayında çıktığı 110 zirve seviyelerinin oldukça altında kalan 93 dolardan işlem görüyor. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), küresel petrol piyasasının dördüncü çeyrekte tekrar arz fazlasına döneceğini belirtti.

Böylelikle IEA geçen aya göre dördüncü çeyrek arz tahminini 3,3 milyon varil/gün artırdı. Buna karşın, OPEC ham petrolüne ilişkin ima edilen talebi 220.000 varil/gün düşürerek 20,8 milyon varil/güne çekti.

TANKER KITLIĞINA DİKKAT ÇEKİLDİ

Öte yandan Standard Chartered analistleri, petrol piyasaları için yaptıkları değerlendirmelerde Körfez ülkelerindeki üretimin artmasının tüketicilere daha fazla petrol ulaşacağı anlamına gelmediğinin altını çizdi. Analistler, tanker kıtlığı, hasarlı altyapı ve rekor seviyedeki navlun oranlarına dikkat çekerek piyasalarda hala sorunların olduğunu hatırlattı.

Banka, gemilere yönelik devam eden saldırıların, deniz güvenliği risklerinin ve tıkanan görüşmelerin fiyatlarda jeopolitik primi artıracağını ifade ediyor. Piyasalarda normalleşme yaşanması halinde petrol fiyatlarının 2027 yılına kadar gerileyeceği bankanın tahminleri arasında… Goldman Sachs ise gelecek yıl arz fazlasının ortaya çıkabileceği konusunda uyardı.