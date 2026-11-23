Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi belli oldu. Katılımcıların yıl sonu ve 12 ay sonraki enflasyon beklentileri ortaya çıktı. Buna göre, katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 29,63iken, bu anket döneminde yüzde 30,04 oldu.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 23,89 iken, bu anket döneminde yüzde 24,04 olurken 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 17,94iken, bu anket döneminde yüzde 18,02olarak gerçekleşti.

FAİZ BEKLENTİLERİ

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 36,00 iken, bu anket döneminde yüzde 35,91 oldu. Aralık ayı Para Politikası Kurulu toplantısı için TCMB politika faiz oranı beklentisi bu anket döneminde yüzde 35,00 olarak gerçekleşti.

YIL SONU DÖVİZ KURU BEKLENTİSİ BELLİ OLDU

Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 51,55TL iken, bu anket döneminde 51,61 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 59,26 TL iken, bu anket döneminde 60,77TL olarak kaydedildi.