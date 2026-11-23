Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin iş gücü girdi endekslerini açıkladı. Buna göre sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi yıllık yüzde 1,8 artarken, çalışılan saat endeksi yüzde 0,6 geriledi. Aynı dönemde brüt ücret-maaş endeksi yüzde 34,2 yükseldi.

İSTİHDAMDA İNŞAAT VE HİZMET SEKTÖRLERİ ÖNE ÇIKTI

Üçüncü çeyrekte istihdam endeksi, geçen yılın aynı dönemine göre sanayi sektöründe yüzde 1,2 azaldı. Buna karşılık inşaat sektöründe yüzde 3,1, ticaret-hizmet sektörlerinde ise yüzde 3,1 artış kaydedildi.

İstihdam endeksi bir önceki çeyreğe göre de yüzde 0,5 yükseldi. Çeyreklik bazda sanayide yüzde 0,1, inşaatta yüzde 0,7, ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 0,7 artış gerçekleşti.

ÇALIŞILAN SAAT ENDEKSİ GERİLEDİ

İstihdamdaki artışa rağmen toplam çalışılan saatlerde düşüş yaşandı. Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi yıllık bazda yüzde 0,6 azaldı.

Alt sektörler incelendiğinde çalışılan saat endeksi sanayide yüzde 2,6 gerilerken, inşaatta yüzde 0,9, ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 0,1 yükseldi.

Çalışılan saat endeksi çeyreklik bazda ise yüzde 2,1 düştü. Bu dönemde sanayide yüzde 3,2, inşaatta yüzde 1,3, ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 1,8 azalış kaydedildi.

BRÜT ÜCRET VE MAAŞ ENDEKSİ YÜZDE 34,2 ARTTI

Brüt ücret-maaş endeksi, 2026 yılının üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34,2 yükseldi.

Sektörler bazında yıllık artış sanayide yüzde 31,3, inşaatta yüzde 35, ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 35,9 olarak gerçekleşti.

Çeyreklik bazda ise brüt ücret-maaş endeksi yüzde 6,2 arttı. Bu dönemde sanayide yüzde 4,7, inşaatta yüzde 6,4, ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 7,1 yükseliş görüldü.

SAATLİK İŞ GÜCÜ MALİYETİ YÜZDE 37 YÜKSELDİ

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik iş gücü maliyeti endeksi, üçüncü çeyrekte yıllık bazda yüzde 37 arttı. Endeksin çeyreklik artışı ise yüzde 8,6 oldu.

Saatlik kazanç endeksi yıllık bazda yüzde 35, çeyreklik bazda yüzde 8,5 yükseldi.

Saatlik kazanç dışı iş gücü maliyeti endeksinde de artış kaydedildi. Söz konusu endeks yıllık yüzde 46,8, bir önceki çeyreğe göre ise yüzde 9 yükseldi.