Küresel emtia piyasalarında son dönemde yaşanan düşüş bakır yatırımcılarının dikkatini çekerken, İsviçre merkezli yatırım bankası UBS'den yeni bir fiyat tahmini geldi.

Banka, 20 Kasım'da ton başına 12 bin 251 dolardan işlem gören bakırın 2027 yılının sonunda 15 bin 500 dolara yükselebileceğini öngördü. Bu tahmin, mevcut fiyat üzerinden yaklaşık yüzde 26,5 yükseliş potansiyeline işaret ediyor.

UBS BAKIR İÇİN YÜKSELİŞ TARİHİNİ AÇIKLADI

UBS analistleri, 20 Kasım tarihli raporlarında Çin'deki talep zayıflığı ve yapay zekâ yatırımlarına ilişkin belirsizliklerin bakır fiyatları üzerinde baskı oluşturduğunu belirtti. Ancak üretim aksaklıkları ve küresel ölçekte yaşanabilecek arz sıkışıklığının 2027 yılında fiyatları destekleyebileceği değerlendirildi.

Bankanın fiyat tahminlerine göre bakırın ton başına Mart 2027'de 14 bin 500 dolara ulaşması bekleniyor. Haziran, eylül ve aralık 2027 dönemleri için ise fiyat beklentisi 15 bin 500 dolar seviyesinde bulunuyor.

ARZ AÇIĞININ 379 BİN TONA ÇIKMASI BEKLENİYOR

UBS'nin yükseliş beklentisinin arkasındaki önemli nedenlerden biri küresel bakır arzındaki daralma. Banka, dünya genelindeki bakır arz açığının 2026 yılında 219 bin ton, 2027 yılında ise 379 bin ton olacağını tahmin ediyor. Özellikle Şili'deki üretim kayıpları ve madencilik faaliyetlerinde yaşanan aksaklıklar arz tarafındaki sıkışıklığı artırıyor.

Antofagasta üretim tahminini düşürürken First Quantum beklenti aralığını daralttı. BHP de yıllık üretiminde gerileme bildirdi. Teck Resources'ın üretim artışının ise diğer şirketlerdeki kayıpları ancak kısmen karşılayabildiği belirtildi.

ÇİN'DE TALEP ZAYIF, STOKLAR DÜŞÜK

Bakır piyasasında dünyanın en büyük tüketicilerinden Çin'den gelen veriler ise farklı sinyaller veriyor. Şanghay bakır stokları son birkaç yı

İthal bakıra yönelik talebin önemli göstergelerinden Yangshan primi, ekim ayında ton başına yaklaşık 120 dolarken kasım ayında 500 dolara çıkarak rekor seviyeye ulaştı.

Buna karşın Çin ekonomisindeki bazı göstergeler talebin zayıf kaldığına işaret ediyor. Ülkede sabit sermaye yatırımları ocak-ekim döneminde yüzde 8,1 gerilerken perakende satışlar ekim ayında yalnızca yüzde 0,4 arttı.

Yapay zekâ altyapısına yönelik yatırımların geleceği hakkındaki belirsizlikler de bakır fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor. Londra Metal Borsası'ndaki stok artışıyla birlikte ABD merkezli COMEX ile LME arasındaki bakır fiyat farkı, ekim ayındaki pozitif seviyelerden yaklaşık eksi 350 dolara geriledi.

UBS İKİ KRİTİK DESTEK SEVİYESİ BELİRLEDİ

Son satış dalgasının ardından bakırda yükseliş beklentisiyle açılan net uzun pozisyonların sayısı yaklaşık 22 bin 500 kontrat azalarak 20 bin 915'e düştü.

Teknik göstergeler, yoğun satışların ardından bakırın aşırı satım bölgesine girdiğine işaret ediyor. UBS analistleri, ton başına 11 bin 650 dolar ve 10 bin 900 dolar seviyelerini önemli destek noktaları olarak belirledi.

Küresel ekonominin 2027 yılında yüzde 3,5 büyüyeceği beklentisi de bakır fiyatlarında olası toparlanmayı destekleyen unsurlar arasında gösteriliyor.

UBS'nin tahminleri, kısa vadeli talep endişelerine rağmen orta ve uzun vadede arz sıkışıklığının bakır fiyatlarını yukarı taşıyabileceğine işaret ediyor.