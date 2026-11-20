ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz artırabileceğine yönelik beklenti, doların değer kazanması ve tahvil getirilerindeki yükseliş, küresel piyasalarda altında satış baskısını arttırdı. Altında haftalık düşüş yüzde 9'a geldi. Bu dönemde ons altın 3 bin 515 doları görürken, şu sıralar ise hafif yükselişle 3 bin 550 dolar seviyelerinde seyrediyor. Gram altın 5 bin 780 lira iken, çeyrek altın ise 9 bin 500 liradan satılıyor.

Altınla beraber gümüşte de düşüş oldu. Gümüşteki kayıp yüzde 5'i aştı. Gram gümüş 68,50 liradan işlem görüyor, ons gümüş ise 41 dolar bandında seyrediyor.