Petrol fiyatları, küresel arz görünümündeki iyileşme ve Orta Doğu'daki savaş kaynaklı tedarik riskler arasında yatay seyrini sürdürüyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik yeni saldırı planlarını değerlendirdiği iddiası, petrol piyasalarında jeopolitik riskleri yeniden gündeme taşırken, gözler Çin'de süren 3'lü zirveden çıkacak sonuçlara çevrildi.

PETROLDE YATAY SEYİR

Brent petrol, çarşamba günü yaşadığı düşüşün ardından varil başına 92 doların üzerinde tutunurken, ABD tipi Batı Teksas (WTI) ham petrol 83 dolar seviyesine yakın işlem gördü.

19 Kasım Perşembe günü TSİ 07.07 itibarıyla Brent petrolün varil fiyatı 92,09 dolarda, ABD tipi Batı Teksas (WTI) ham petrol 83,14 dolarda seyrediyor.

Bir önceki işlem gününde Brent petrol yüzde 1,3, WTI ham petrol ise yüzde 3,2 değer kaybetmişti. WTI, Hürmüz Boğazı üzerinden gerçekleştirilen ham petrol sevkiyatlarının savaş öncesi seviyelere yaklaşması ve arz fazlası beklentilerinin güçlenmesiyle 26 Ağustos'tan bu yana en düşük seviyesine indi.

TRUMP'IN İRAN'A YÖNELİK YENİ SALDIRI PLANI GÜNDEMDE

New York Times gazetesinin ABD'li ve İsrailli yetkililere dayandırdığı haberine göre Trump, İran'a yönelik yeni saldırı planlarını değerlendiriyor. Haberde, ABD Başkanı'nın henüz nihai bir karar vermediği ancak İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Trump'a dört ila yedi gün sürecek bir askeri harekata katılması yönünde baskı yaptığı belirtildi.

"ARZDAKİ İYİLEŞME ASKERÎ GERİLİMİ GÖLGELEMEYE YETMİYOR"

Rabobank Kıdemli Enerji Stratejisti Florence Schmit, petrol piyasasındaki gelişmelere ilişkin değerlendirmesinde, "Arzın iyileştiğine dair söylemin bölgedeki askeri alevlenmeleri gölgede bırakmaya yeteceği noktada henüz değiliz," ifadelerini kullandı.

Schmit, Hürmüz Boğazı üzerinden gerçekleşen sevkiyatlarda iyileşme görülmesine rağmen gemilerin hâlâ saldırıya uğradığına dikkat çekti. Ayrıca Trump'ın İran'a yönelik yeni ve kapsamlı bir saldırı dalgası planlarını yeniden gündemine aldığını belirtti.

PİYASALAR ABD, ÇİN VE RUSYA ARASINDAKİ ZİRVEYİ BEKLİYOR

Yatırımcılar, küresel petrol piyasalarını etkileyen ABD-İran savaşı ve Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgali gibi gelişmelerin müzakereler yoluyla sona erdirilmesine ilişkin olası işaretleri izliyor.

Bu kapsamda ABD, Çin ve Rusya liderleri arasında yapılması beklenen üçlü zirve de piyasaların gündeminde bulunuyor. Diplomatik temaslardan çıkabilecek mesajların, petrol arzına ilişkin beklentiler üzerinde etkili olabileceği değerlendiriliyor.

FED'İN FAİZ POLİTİKASI PETROL TALEBİNİ BASKILIYOR

ABD'de faiz oranlarının yükselmesi beklentisi, ekonomik büyümenin ve petrol talebindeki artışın yavaşlayabileceği endişelerini beraberinde getiriyor. Daha yüksek faiz oranlarının doları güçlendirmesi, dolar üzerinden fiyatlanan ham petrolü diğer para birimlerini kullanan alıcılar açısından daha pahalı hale getiriyor.

Fed'in ekim ayı toplantısına ilişkin çarşamba günü yayımlanan tutanaklar, yatırımcıların aralık ayında faiz artırımı ihtimaline yönelik beklentilerini güçlendirdi.

New York merkezli petrol ve emtia aracılık şirketi PVM analistleri, 18 Kasım tarihli değerlendirmelerinde faiz artırımının büyüklüğünün de piyasalar açısından önem taşıdığını belirtti. Analistler, devam eden enflasyon baskıları nedeniyle Fed'in aralık ayında atacağı adımın dolar üzerinde etkili olabileceğini ve bunun petrol fiyatlarındaki yükselişi sınırlayabileceğini kaydetti.

ABD'NİN PETROL STOKLARI BEKLENTİLERİ AŞTI

ABD Enerji Bilgi İdaresi (EIA), 13 Kasım'da sona eren haftada ülkenin ham petrol stoklarının 3,4 milyon varil artarak 417,8 milyon varile ulaştığını açıkladı.

Reuters anketine katılan analistler, aynı dönemde stokların yalnızca 58 bin varil artmasını bekliyordu. Gerçekleşen artışın beklentilerin oldukça üzerinde olması, küresel arz fazlasına ilişkin endişeleri güçlendirerek petrol fiyatları üzerindeki baskıyı artırdı.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA ÜÇ PETROL TANKERİ MAYINLARLA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

ABD ve İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü savaş, Orta Doğu'daki petrol arzına yönelik riskleri gündemde tutuyor.

İran medyası çarşamba günü, İran donanmasının Hürmüz Boğazı'nın doğusunda seyreden üç petrol tankerinin mayınlar nedeniyle etkisiz hale geldiğini açıkladığını bildirdi. Bölgedeki saldırı ve güvenlik riskleri, arz görünümündeki iyileşmeye rağmen petrol piyasasında belirsizliğin sürmesine neden oluyor.