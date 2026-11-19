Türkiye'nin kısa vadeli dış borç (KVDB) stoku, 2026 yılı eylül ayı itibarıyla 173,1 milyar dolara yükseldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri Gelişmeleri'ne göre stok, bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 1,5 artış gösterdi.

KALAN VADEYE GÖRE DIŞ BORÇ 240,2 MİLYAR DOLAR

Orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az süre kalan borçları kapsayan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 240,2 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Bu hesaplama, yalnızca başlangıçta kısa vadeli olarak alınan borçları değil, vadesine 1 yıl veya daha az süre kalan uzun vadeli borçları da kapsıyor.

BANKALARIN KISA VADELİ DIŞ BORCU 75,1 MİLYAR DOLAR

Bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku, bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,6 artarak 75,1 milyar dolara çıktı.

Yurt içi bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli kredi ve borçlanma senetleri yükümlülükleri yüzde 7 artışla 8,6 milyar dolar oldu.

Yurt dışı bankaların Türkiye'deki mevduatı yüzde 1,2 artarak 18,7 milyar dolara yükseldi. Banka hariç mevduatlar ise yüzde 1,7 artışla 21,8 milyar dolar olarak kaydedildi.

Türk lirası cinsinden toplam mevduat yükümlülükleri ise yüzde 2,7 azalarak 26 milyar dolara geriledi.

DİĞER SEKTÖRLERİN BORCU 73,6 MİLYAR DOLAR

Diğer sektörler kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku, bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,3 artışla 73,6 milyar dolar seviyesine ulaştı.

Dış ticaret işlemlerinden kaynaklanan ticari kredi yükümlülükleri yüzde 0,4 artarak 63,9 milyar dolar oldu. Kredi kaynaklı yükümlülükler ise yüzde 16,7 yükselişle 9,7 milyar dolara çıktı.

DIŞ BORCUN DÖVİZ DAĞILIMI BELLİ OLDU

Kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonunda ABD doları ilk sırada yer aldı. Toplam stokun yüzde 33,7'si dolar, yüzde 27,3'ü euro, yüzde 25,5'i Türk lirası ve yüzde 13,5'i diğer döviz cinslerinden oluştu.

Kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stokunda ise mevduat yükümlülükleri 66,5 milyar dolara, kredi ve menkul kıymet yükümlülükleri 74,1 milyar dolara geriledi.