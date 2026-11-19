Dünyanın en büyük kripto para birimi Bitcoin, geçen hafta yüzde 15'in üzerinde değer kaybederek temmuz ayının başından bu yana en kötü haftalık performansını sergiledi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin beklentiler ve Wall Street'te risk iştahının azalması, piyasadaki düşüşü hızlandıran başlıca faktörler arasında yer aldı.

ABD Kongresi'nde Demokratların çoğunluğu elde etmesinin ardından kripto para düzenlemelerinin daha zorlu bir sürece girebileceği yönündeki endişeler de yatırımcıların temkinli hareket etmesine neden oldu. Bunun yanı sıra Strategy'nin MSCI endekslerinden çıkarılabileceğine ilişkin kaygılar, Bitcoin üzerindeki satış baskısını artırdı.

FED YETKİLİSİ WALLER'DAN 50 BAZ PUANLIK FAİZ ARTIŞI SİNYALİ

ABD'de açıklanan güçlü tarım dışı istihdam verileri ve yüksek seyreden tüketici enflasyonu, Fed'in aralık ayında faiz artırabileceği beklentisini kuvvetlendirdi.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, CNBC'ye yaptığı değerlendirmede aralık ayındaki toplantıda 50 baz puanlık faiz artışının da gündeme alınması gerektiğini ifade etti.

Enflasyon konusunda ciddi endişeler taşıdığını belirten Waller, fiyat baskılarının yanlış yönde ilerlediğini ve daha geniş bir alana yayıldığını söyledi. Waller, enflasyonu kontrol altına almak için daha güçlü adımlar atılması gerektiğine dikkat çekti.

Fed'in ekim ayındaki faiz toplantısına ilişkin yayımlanan tutanaklarda da bazı yetkililerin, enflasyon verilerinin olumsuz seyretmesi durumunda aralık ayında 25 baz puanın üzerinde bir faiz artışının gerekebileceği görüşünü paylaştığı görüldü.

SPOT BİTCOİN ETF'LERİNDEN 232 MİLYON DOLARLIK ÇIKIŞ

Bitcoin fiyatındaki gerilemeye kurumsal yatırımcıların fon hareketleri de eşlik etti. SoSoValue verilerine göre spot Bitcoin borsa yatırım fonlarında (ETF) üç haftadır net para çıkışı yaşanıyor.

Çarşamba günü itibarıyla bu hafta spot Bitcoin ETF'lerinden gerçekleşen toplam çıkış yaklaşık 232 milyon dolara ulaştı. Fonlardan devam eden para çıkışları, kripto para piyasasında yatırımcı talebinin zayıfladığına işaret etti.

Öte yandan analistler, yapay zeka şirketi Anthropic'in planlanan halka arzının da spekülatif varlıklara yönelen sermayeyi etkileyebileceğini değerlendiriyor. 19 Kasım'da işlem görmeye başlaması planlanan şirketin halka arz sürecinde 1,3 trilyon ila 1,4 trilyon dolar arasında bir değerlemeyi hedeflediği belirtiliyor.

BİTCOİN DÜŞERKEN ALTCOİN PİYASASINDA DA KAYIPLAR ARTTI

Bitcoin'deki düşüş, diğer büyük kripto para birimlerine de yansıdı. Çarşamba günkü işlemlerde Ethereum yüzde 2,7 değer kaybederek 1.765,06 dolara geriledi.

Diğer kripto paralardaki kayıplar ise şöyle gerçekleşti:

XRP: Yüzde 0,9 düşüş

BNB: Yüzde 2,5 düşüş

Solana: Yüzde 1,6 düşüş

Cardano: Yüzde 2,9 düşüş

Dogecoin: Yüzde 2,4 düşüş

TRUMP: Yüzde 3,4 düşüş

Fed'in faiz politikasına ilişkin belirsizlikler, ETF'lerden yaşanan para çıkışları ve küresel piyasalarda azalan risk iştahı, kripto para piyasasında satış baskısının temel nedenleri olarak öne çıkıyor.