Fed tutanaklarında faiz artışı beklentilerinin güçlenmesiyle ons gümüş 45 doların altına geriledi. Gümüş fiyatlarında gelecek döneme ilişkin belirsizlik gündemdeki yerini korurken, Bank of America (BofA) 2027 yılı tahminlerini açıkladı.

BOFA'DAN GÜMÜŞ TAHMİNİ

Bank of America'nın 5 Kasım tarihli emtia tahmin tablosuna göre ons gümüşün 2027'nin ikinci ve üçüncü çeyreklerinde ortalama 75 dolardan işlem görmesi bekleniyor.

Banka, 2027 yılının tamamına ilişkin ortalama fiyat beklentisini 70 dolar seviyesinde korudu. 2026 yılının son çeyreği için öngörülen ortalama fiyat ise 55 dolar düzeyinde bulunuyor.

Böylece 75 dolarlık hedef, yeni bir tahmin artışından ziyade bankanın daha önce açıkladığı beklentinin devamı niteliğini taşıyor.

2027'DE ARZ AÇIĞI BEKLENİYOR

Bank of America'nın analizinde, küresel gümüş piyasasında arz ve talep dengesinin 2027 yılında değişeceği öngörülüyor.

Buna göre 2026 yılında 910 ton arz fazlası vermesi beklenen gümüş piyasasının, 2027 yılında 852 ton arz açığına geçeceği tahmin ediliyor.

Gümüşe dayalı fiziki varlık destekli borsa yatırım fonlarına (ETF) 2025 yılında yaklaşık 8 bin 600 ton giriş yaşanırken, 2026 yılında yaklaşık 1.500 ton çıkış gerçekleşti. Analistler, yatırımcıların yeniden gümüş fonlarına yönelmesinin fiyatları destekleyebileceğini değerlendiriyor.

ÇİN'DEKİ GÜNEŞ PANELİ TALEBİ YAKINDAN İZLENİYOR

Gümüşün önemli kullanım alanlarından biri olan güneş enerjisi sektöründeki gelişmeler de fiyat beklentilerinde etkili oluyor.

Çin'de ocak-eylül dönemindeki güneş enerjisi kurulumlarının yıllık bazda yaklaşık 129 gigavat gerilediği belirtiliyor. Bank of America analistleri, güneş paneli üretiminde kullanılan gümüş miktarındaki değişimin ve güneş enerjisi yatırımlarının piyasadaki talep üzerinde etkili olmayı sürdüreceğini öngörüyor.

YAPAY ZEKA VE VERİ MERKEZLERİNDEN EK TALEP BEKLENTİSİ

Bank of America, yapay zeka yatırımları ve veri merkezlerinin büyümesinin gümüş talebine katkı sağlayabileceğini değerlendiriyor.

Banka, veri merkezlerinde kullanılan gümüş miktarının 2026 yılındaki yaklaşık 270 tondan 2030 yılında 600 tonun üzerine çıkabileceğini tahmin ediyor. Ancak bu miktarın küresel gümüş tüketiminin yüzde 2'sinden daha azına karşılık gelmesi bekleniyor.

Analistlere göre yapay zeka ve veri merkezlerinden kaynaklanan ilave talebe rağmen gümüş fiyatlarının yönünü belirlemede ETF hareketleri ve güneş enerjisi sektöründeki gelişmeler daha önemli olmaya devam edecek.