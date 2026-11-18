Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı temmuz-eylül dönemini kapsayan üçüncü çeyrek işgücü istatistiklerini açıkladı. Verilere göre mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 8,1 olarak gerçekleşti. İşsiz sayısı önceki çeyreğe göre 46 bin kişi artarak 2 milyon 870 bine yükseldi.

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,8, kadınlarda ise yüzde 10,7 olarak tahmin edildi.

İSTİHDAM 32 MİLYON 434 BİNE GERİLEDİ

TÜİK verilerine göre, 2026 yılının üçüncü çeyreğinde istihdam edilenlerin sayısı bir önceki çeyreğe göre 62 bin kişi azalarak 32 milyon 434 bine geriledi.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı da 0,3 puanlık düşüşle yüzde 48,3 oldu. İstihdam oranı erkeklerde yüzde 65,7, kadınlarda ise yüzde 31,4 olarak kaydedildi.

İŞGÜCÜNE KATILIM ORANI YÜZDE 52,6 OLDU

İşgücü, üçüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 17 bin kişi azalarak 35 milyon 304 bin kişiye geriledi.

Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı ise 0,2 puanlık düşüşle yüzde 52,6 olarak gerçekleşti. Bu oran erkeklerde yüzde 70,5, kadınlarda yüzde 35,1 oldu.

GENÇ İŞSİZLİĞİ YÜZDE 14,1'E YÜKSELDİ

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı da yükseliş gösterdi.

Genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, bir önceki çeyreğe göre 0,1 puan artarak yüzde 14,1 oldu.

Genç erkeklerde işsizlik oranı yüzde 10,4 olarak hesaplanırken, genç kadınlarda bu oran yüzde 21,3'e ulaştı.

İSTİHDAMIN YÜZDE 60,3'Ü HİZMET SEKTÖRÜNDE

Sektörlere göre istihdam dağılımında hizmet sektörü ilk sırada yer aldı.

2026 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre tarım sektöründe istihdam 58 bin, sanayi sektöründe 133 bin kişi azaldı. İnşaat sektöründe 9 bin, hizmet sektöründe ise 120 bin kişilik artış yaşandı.

Toplam istihdamın sektörel dağılımı şöyle gerçekleşti:

Tarım: Yüzde 13,6

Sanayi: Yüzde 19,3

İnşaat: Yüzde 6,8

Hizmet: Yüzde 60,3

Böylece istihdam edilenlerin yaklaşık üçte ikisi hizmet sektöründe çalıştı.

HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİ 42,3 SAAT OLDU

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi, üçüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre değişmedi.

Buna göre haftalık ortalama fiili çalışma süresi 42,3 saat olarak kaydedildi.