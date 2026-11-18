Altın fiyatları küresel piyasalarda yaşanan gelişmelere bağlı olarak değer kaybetmeue devam etti. Yön arayışında olan ons altın son bir yılın en düşük seviyesini gördü. Ons altındaki değer kayıplarına bağlı olarak gram altın fiyatları da düşüşe geçti. İşte 18 Kasım güncel altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI SON 1 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

Altın, çarşamba günü ons başına 3.800 dolara doğru geriledi. Bu seviye bir yıldan fazla sürenin en düşük rakamı olarak kaydedildi.

FAİZ ARTIŞLARI HIZLANABİLİR

Fiyatlardaki geri çekilmede, ABD dolarının, Federal Rezerv'in faiz artırımlarının daha hızlı gerçekleşeceğine dair artan beklentilerle güçlenmeye devam etmesi etkili oldu. St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem, enflasyonu kontrol altına almak için birkaç faiz artırımının gerekli olabileceğini belirtti. New York Fed Başkanı John Williams da kalıcı enflasyonu kontrol altına almak için daha fazla sıkılaştırmayı destekledi.

PİYASALAR NE KADAR FAİZ ARTIŞI BEKLİYOR?

Piyasalar şu anda Aralık ayında 25 baz puanlık bir faiz artırımına yaklaşık %96 olasılık veriyor. Daha büyük bir 50 baz puanlık artırım olasılığı yaklaşık %4 civarında.

Yatırımcılar şimdi dikkatlerini, Fed'in çarşamba günkü FOMC toplantı tutanaklarına çeviriyor. Yüksek faiz oranları, altın gibi getiri sağlamayan varlıkları elde tutmanın fırsat maliyetini artırarak yatırımcılar için cazibesini azaltır.

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Gram altın fiyatları ons altın tarafından yaşanan gelişmelerden etkilenerek değer kaybetti. Kapalı Çarşı piyasalarında 6 bin 148 TL seviyelerinden işlem görüyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

ALIŞ:6.254,66

SATIŞ:6.255,57

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ:10.092,08

SATIŞ:10.323,18

TAM ALTIN

ALIŞ:40.368,33

SATIŞ:41.166,44

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ:41.855,00

SATIŞ:42.487,00