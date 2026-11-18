Petrol fiyatları, ABD'de ham petrol ve akaryakıt stoklarının arttığını gösteren verilerin ardından çarşamba günü geriledi. ABD-İran arasındaki devam eden saldırılar ve Hürmüz Boğazı'ndaki deniz taşımacılığında yaşanan aksaklıklar ise fiyatlardaki düşüşü sınırladı.

TSİ 04.49 itibarıyla ABD Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatı 56 sent, yani yüzde 0,65 düşüşle 85,45 dolara geriledi. Brent petrolün varil fiyatı da 16 sent, yani yüzde 0,17 azalarak 92,98 dolardan işlem gördü.

ABD PETROL STOKLARINDA 5,28 MİLYON VARİLLİK ARTIŞ

Petrol fiyatlarındaki düşüşte ABD'nin petrol stoklarına ilişkin veriler etkili oldu.

Piyasa kaynaklarının Amerikan Petrol Enstitüsü (API) verilerine dayandırdığı bilgilere göre, 13 Kasım'da sona eren haftada ABD'nin ham petrol stokları 5,28 milyon varil arttı.

Aynı dönemde benzin stoklarında 5,12 milyon varil, damıtılmış petrol ürünleri stoklarında ise 351 bin varil artış kaydedildi.

Stoklardaki yükseliş, petrol piyasasında arzın arttığına yönelik değerlendirmeleri güçlendirerek fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturdu.

ABD-İRAN GERİLİMİ VE HÜRMÜZ BOĞAZI FİYATLARI DESTEKLİYOR

Petrol fiyatlarındaki gerilemeye rağmen ABD ile İran arasındaki gerilimin devam etmesi ve Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyat riskleri piyasaların temkinli hareket etmesine neden oldu.

ABD Donanmasının 5. Filosu'na ev sahipliği yapan Bahreyn'in savunma kuvvetleri, çarşamba günü İran tarafından gerçekleştirilen hava saldırılarının engellendiğini açıkladı. Bu gelişme, ABD ile İran'ın bir gün önce karşılıklı saldırılar düzenlemesinin ardından gerilimde yeni bir tırmanışa işaret etti.

Her iki petrol göstergesi de ABD-İran çatışmasının şiddetlenmesiyle salı gününü yükselişle tamamlamıştı. Bu süreçte İran ile Umman ve Katar arabuluculuğunda yürütülen görüşmeler devam ederken, Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere yönelik saldırılar küresel petrol arzına ilişkin endişeleri artırdı.

İran'a ait insansız hava araçlarının salı günü Bahreyn'deki ABD askeri radar sistemini hedef aldığı, ABD'nin ise İran'ın Keşm Adası'ndaki bir füze fırlatma sahasına saldırıyla karşılık verdiği bildirildi.

Öte yandan pazartesi günü Umman açıklarında Hürmüz Boğazı'ndan geçen bir LPG tankerine de bir cisim isabet etti. Saldırının ardından gemideki mürettebat tahliye edilmek zorunda kaldı.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA NORMALLEŞME ENDİŞESİ

LSEG analistleri, salı günü yayımladıkları değerlendirmede bölgedeki petrol arzının alternatif güzergahlar üzerinden toparlanabileceğine dikkat çekti.

Analistler, "Bölgesel arz alternatif rotalar üzerinden toparlanmaya devam edebilse de son gemi verileri, mevcut koşullar altında Hürmüz Boğazı'ndan geçen akışların normale dönmesinin hâlâ mümkün olmadığını gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Bölgedeki arz risklerini artıran bir diğer gelişme ise Yemen'deki İran yanlısı Husilerden geldi. Husiler, salı günü Suudi Arabistan'ın Doğu-Batı petrol boru hattı üzerindeki iki pompa istasyonuna doğru beş insansız hava aracı gönderdiklerini açıkladı.

Suudi Arabistan, savaş sürecinde Hürmüz Boğazı'nı devre dışı bırakarak petrol ihracatını Kızıldeniz kıyısındaki Yanbu Limanı üzerinden gerçekleştirmek amacıyla söz konusu boru hattını kullanıyordu.