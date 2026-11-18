Ons gümüş fiyatların son bir yılın en düşük seviyesine geriledi. Faiz artırım beklentileri fiyatların gerilemesinde etkili oldu? İşte güncel gram gümüş fiyatları…

FAİZ BEKLENTİLERİ ETKİLİ OLDU

Fiyatlardaki hızlı düşüşte ABD dolarının, Federal Rezerv'in faiz artırımlarının daha hızlı gerçekleşeceğine dair artan beklentilerle güçlenmeye devam etmesi etkili oldu.

St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem, enflasyonu kontrol altına almak için birkaç faiz artırımının gerekli olabileceğini belirtti. Bu arada, New York Fed Başkanı John Williams da kalıcı enflasyonu kontrol altına almak için daha fazla sıkılaştırmayı destekledi.

Piyasalar şu anda Aralık ayında 25 baz puanlık bir faiz artırımına yaklaşık %96 olasılık veriyor.

GRAM GÜMÜŞ NE KADAR OLDU?

Gram gümüş yurt içi piyasalarda 74,52 TL'den işlem görüyor.