Giriş Tarihi: 18.11.2026 11:00

Bakır fiyatları 5 ayın en düşük seviyesinde

Bakır fiyatları, güçlü dolar baskısına Çin’deki karamsar görünüm eklenmesiyle son beş ayın en düşük seviyelerine kadar geriledi. Boru ve tellerde kullanılan metal için yapay zeka hisselerinde son dönemde yaşanan dalgalanmalar da değer kayıplarını tetikledi.