Küresel piyasalarda yüksek faiz beklentileri ve doların güçlenmesi, altın fiyatları üzerindeki baskıyı artırdı. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yeniden faiz artırabileceğine yönelik beklentiler ve yüzde 5'in üzerine çıkan ABD tahvil getirileri, yatırımcıların altına olan ilgisini sınırlıyor. Bu gelişmelerin etkisiyle uluslararası finans kuruluşları, altın fiyatlarına ilişkin tahminlerini aşağı yönlü revize etmeye başladı.

Ons altın 3.850 dolar civarında işlem görürken bankalar, kısa vadeli dalgalanmalara rağmen 2027 yılında toparlanma ihtimalini koruyor. Merkez bankalarının altın alımları, borsa yatırım fonlarına (ETF) yönelik talep ve küresel ekonomik riskler, uzun vadeli yükseliş beklentilerinin temel dayanakları arasında gösteriliyor.

2027 YIL SONU ALTIN TAHMİNİ 4.855 DOLAR

Uluslararası finans kuruluşlarının 2027 yıl sonuna ilişkin tahminlerinde medyan 4.855 dolar, ortalama ise 4.890 dolar olarak hesaplandı. Yıl sonu için en düşük tahmin Goldman Sachs'tan gelirken en yüksek beklenti Alman bankası Helaba'ya ait oldu. Morgan Stanley, 2027 yılının son çeyreğinde ons altının 5.250 dolara, UBS ise 5.000 dolara ulaşabileceğini öngörüyor.

MORGAN STANLEY'DEN 7.088 DOLARLIK ALTIN SENARYOSU

Morgan Stanley, altın fiyatları için farklı piyasa koşullarını dikkate alan üç senaryo ortaya koydu. Bankanın kötümser senaryosunda ons altın 3.938 dolara gerilerken iyimser senaryosunda 7.088 dolara kadar yükseliyor.

Bu beklenti, küresel piyasalardaki belirsizliklerin artması ve altına yönelik talebin güçlenmesi halinde fiyatlarda önemli bir yükseliş yaşanabileceğine işaret ediyor.

GOLDMAN SACHS ALTIN TAHMİNİNİ AŞAĞI ÇEKTİ

Goldman Sachs, 2027 yıl sonu ons altın tahminini kısa aralıklarla iki kez düşürdü. Daha önce 5.400 dolar olarak açıklanan hedef önce 4.800 dolara, ardından 4.650 dolara indirildi.

Bankaya göre Fed'in ilave faiz artırımları yatırımcı talebini baskılayabilir. Buna karşılık merkez bankalarının aylık yaklaşık 60 tonluk altın alımı, fiyatlar açısından önemli bir destek oluşturuyor. Goldman Sachs, Fed'in faiz indirimlerine başlamasıyla altının 2028 sonunda 5.600 dolara ulaşabileceğini tahmin ediyor.

UBS VE JPMORGAN'DAN TOPARLANMA BEKLENTİSİ

UBS, yükseliş beklentisini korumasına rağmen altındaki olası toparlanmanın zamanlamasını öteledi ve dördüncü çeyrek fiyat tahminini yüzde 10 düşürdü.

Helaba, altın tutmanın fırsat maliyetinin azalması ve mali risklerin büyümesiyle fiyatların 2027'nin ikinci yarısında yeniden 5.000 doların üzerine çıkabileceğini değerlendiriyor. JPMorgan Private Bank ise faizlerin zirveye ulaşmasının ardından altının güçlü bir taban oluşturabileceğini ve 2027 yılında toparlanabileceğini öngörüyor.

2027 YILLIK ORTALAMA ALTIN FİYATI BEKLENTİSİ 4.700 DOLAR

2027 yılı ortalama ons altın fiyatına ilişkin tahminlerin medyanı 4.700 dolar, ortalaması ise 4.716 dolar seviyesinde bulunuyor.

Dünya Bankası, 2026'da ortalama 4.600 dolar olmasını beklediği altının 2027 yılında 4.250 dolara gerileyeceğini tahmin ediyor. CIBC, yıllık ortalama fiyat beklentisini 6.500 dolardan 5.200 dolara düşürürken Citi de tahminini 5.000 dolardan 4.700 dolara çekti.

Citi'nin kötümser senaryosunda ise ons altının 3.500 dolara kadar gerileme ihtimali bulunuyor.

ALTINDA 3.500 DOLAR RİSKİ MASADA

Kısa vadede 3.800-4.000 dolar aralığı, ons altın için önemli destek bölgesi olarak izleniyor.

TD Securities, fiyatların 3.900 dolar seviyesini yeniden test edebileceğini değerlendirirken UBS, 4.000 dolar civarında güçlü alıcıların devreye girebileceğini düşünüyor.

Standard Chartered yetkilileri ise satış baskısının derinleşmesi durumunda 3.800 ve 3.500 dolar seviyelerinin gündeme gelebileceği uyarısında bulunuyor. Saxo Bank da 4.000 dolar desteğinin kırılmasının teknik görünümü zayıflattığına dikkat çekiyor.

MERKEZ BANKALARININ ALTIN ALIMLARI YÜKSELİŞ BEKLENTİSİNİ DESTEKLİYOR

Kısa vadeli baskılara rağmen merkez bankalarının altın talebi, fiyatlar açısından önemli bir destek unsuru olmaya devam ediyor.

2026 yılının üçüncü çeyreğinde merkez bankaları 321 ton altın satın aldı. Yılbaşından bu yana gerçekleştirilen toplam alım miktarı ise 675 tona ulaştı.

Öte yandan Société Générale, ocak ayında yapılacak endeks dengelemesi kapsamında altın piyasasına yaklaşık 3,3 milyar dolarlık yeni alım gelebileceğini hesaplıyor.

ALTIN FİYATLARINDA YÖNÜ HANGİ GELİŞMELER BELİRLEYECEK?

Uluslararası finans kuruluşlarının değerlendirmeleri, altın piyasasında kısa ve uzun vadeli beklentilerin birbirinden ayrıştığını gösteriyor. Güçlü dolar, yüksek tahvil getirileri ve faiz artışı ihtimali kısa vadede fiyatları baskılayan unsurlar olarak öne çıkıyor.

Buna karşılık merkez bankalarının alımları, ETF talebi ve artan kamu borçlarına ilişkin endişeler orta ve uzun vadede altını destekliyor. Önümüzdeki dönemde Fed'in para politikası ve küresel yatırımcıların altına yönelimi, ons altının hangi yönde hareket edeceği konusunda belirleyici olacak.