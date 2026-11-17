Türkiye genelinde konut satışları, 2026 yılı ekim ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,3 azalarak 131 bin 72'ye geriledi. Ocak-ekim döneminde ise toplam konut satışları geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9,2 düşüşle 1 milyon 223 bin 991 oldu.

İLK EL VE İKİNCİ EL KONUT SATIŞLARI GERİLEDİ

Ekim ayında ilk el konut satışları, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,1 azalarak 50 bin 105 olarak gerçekleşti. İkinci el konut satışları ise yüzde 28,5 düşüşle 80 bin 967 oldu.

Toplam konut satışları içinde ilk el konutların payı yüzde 38,2, ikinci el konutların payı ise yüzde 61,8 olarak kayıtlara geçti.

Ocak-ekim döneminde ilk el konut satışları yüzde 2,4 azalarak 410 bin 18'e, ikinci el satışlar ise yüzde 12,3 düşüşle 813 bin 973'e geriledi.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARINDA YILLIK DÜŞÜŞ

İpotekli konut satışları ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,7 azalarak 23 bin 286 oldu. Diğer konut satışları ise yüzde 26,3 düşüşle 107 bin 786 olarak gerçekleşti.

Toplam satışlar içerisinde ipotekli konutların payı yüzde 17,8, diğer satışların payı yüzde 82,2 oldu.

Buna karşılık ocak-ekim döneminde ipotekli konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,8 artarak 235 bin 496'ya yükseldi. Aynı dönemde diğer konut satışları yüzde 14,3 azalarak 988 bin 495'e geriledi.

YABANCILARA KONUT SATIŞI ARTTI

Yabancılara yapılan konut satışları ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,9 artarak 2 bin 259 oldu. Yabancılara yapılan satışların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 1,7 olarak gerçekleşti.

Ocak-ekim döneminde yabancılara yapılan konut satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,6 azalarak 17 bin 567'ye geriledi.

Ekim ayında uyruklarına göre en fazla konut satışı 477 adetle Rusya Federasyonu vatandaşlarına yapıldı. Rusya'yı 193 konutla İran, 159 konutla Irak vatandaşları takip etti.

İŞ YERİ SATIŞLARI DA AZALDI

Türkiye genelinde iş yeri satışları ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,6 azalarak 16 bin 489 oldu. İlk el iş yeri satışları yüzde 4,5 artışla 5 bin 519'a yükselirken, ikinci el iş yeri satışları yüzde 19,2 düşüşle 10 bin 970 olarak gerçekleşti.

Ocak-ekim döneminde toplam iş yeri satışları yüzde 6 azalarak 152 bin 32'ye geriledi. Bu dönemde ilk el iş yeri satışları yüzde 4,2 artışla 46 bin 151'e yükselirken, ikinci el satışlar yüzde 9,8 azalarak 105 bin 881 oldu.

İPOTEKLİ İŞ YERİ SATIŞLARINDA YÜZDE 37,4 ARTIŞ

İpotekli iş yeri satışları ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 37,4 artarak 724 oldu. Diğer iş yeri satışları ise yüzde 14 azalarak 15 bin 765 olarak kaydedildi.

Ocak-ekim döneminde ipotekli iş yeri satışları yüzde 58,8 artışla 6 bin 759'a ulaşırken, diğer satışlar yüzde 7,7 düşüşle 145 bin 273 oldu.

ARINDIRILMIŞ VERİLERDE DE GERİLEME

Takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre ekim ayında ilk el konut satışları geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 7,4, ikinci el konut satışları yüzde 24 azaldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre ise bir önceki aya kıyasla ilk el konut satışları yüzde 4,8, ikinci el konut satışları yüzde 1,4 geriledi.

İş yeri satışlarında ise takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre ilk el satışlar yıllık bazda yüzde 11,3 artarken, ikinci el satışlar yüzde 14,3 azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış serilerde bir önceki aya göre ilk el iş yeri satışları yüzde 1,8, ikinci el iş yeri satışları yüzde 1,1 düşüş gösterdi.