Küresel piyasalarda değerli metallerin yönünü belirleyen gelişmeler hız kazandı. ABD dolarının güçlenmesi ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz politikasına ilişkin beklentilerin değişmesiyle 2025 fiyatlarına geri dönen gümüş fiyatları üç günlük düşüş serisisinin ardından toparlanmaya başladı.

ONS GÜMÜŞ DİPTEN DÖNDÜ

Gümüş fiyatlarında sert düşüşün ardından sınırlı toparlanma yaşandı. Önceki işlem gününde 46,54 dolara kadar gerileyerek Ekim 2025'ten bu yana en düşük seviyesini gören ons gümüş, salı günü Asya piyasalarında üç günlük düşüş serisini sonlandırdı.

Gümüşün ons fiyatı yüzde 1'den fazla yükselişle 47,35-47,50 dolar aralığına yükseldi. Gün içerisinde 48,01 dolara kadar yükselen ons gümüş daha sonra, 47,55 dolarda dengeledi.

Ancak yaşanan yükselişe rağmen teknik görünümde aşağı yönlü eğilimin devam ettiği değerlendiriliyor.

Gram gümüş ise 77,06 TL seviyesine yükselirken gün içerisinde 77,87 TL seviyesini gördü. Gram gümüşün gün içindeki en düşük seviyesi ise 75,96 TL oldu.

49 DOLAR DİRENCİ KRİTİK ÖNEM TAŞIYOR

Gümüşün 4 saatlik grafiğinde 100 dönemlik üstel hareketli ortalama (EMA) seviyesinden gelen satışlar, aşağı yönlü görünümü güçlendirdi. Fiyatın 49 dolar seviyesindeki yatay desteğin altına gerilemesiyle bu seviye artık direnç konumuna geçti.

Teknik göstergeler de satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor. MACD göstergesi sıfır seviyesinin altında negatif bölgede bulunurken, Göreceli Güç Endeksi (RSI) 30 seviyesine yaklaştı.

Analize göre mevcut yükseliş, kalıcı bir toparlanmadan ziyade teknik bir tepki hareketi olabilir. 49 dolar seviyesinin aşılamaması durumunda gümüşte yeniden satış baskısı görülebilir.

Buna karşılık fiyatın 49 dolar üzerinde kalıcılık sağlaması halinde açığa satış pozisyonlarının kapatılmasıyla yükseliş hız kazanabilir. Bu senaryoda ilk önemli hedef, 100 dönemlik üstel hareketli ortalamanın bulunduğu 51,83 dolar seviyesi olarak öne çıkıyor.

GÜMÜŞTE 47 VE 46,55 DOLAR DESTEKLERİ TAKİP EDİLİYOR

Aşağı yönlü hareketin yeniden güçlenmesi halinde ilk destek noktası 47 dolar olarak gösteriliyor. Bu seviyenin kırılması durumunda 46,55 dolar gündeme gelebilir.

Pazartesi günü kaydedilen 46,55 dolar seviyesi, gümüşün yıl başından bu yana gördüğü en düşük fiyat olarak öne çıkıyor.

Satışların devam etmesi halinde ons gümüşte Ekim 2025 dönemindeki yaklaşık 45,55 dolar seviyesi gündeme gelebilir. Bu düşüşte 46 dolar seviyesi ise ara destek noktası olarak izleniyor.

Gümüşte kısa vadeli görünüm, 49 dolar direncinin aşılıp aşılamayacağına bağlı olacak. Bu seviyenin altında kalınması satış baskısının devam etmesi riskini korurken, üzerinde kalıcılık sağlanması toparlanma ihtimalini güçlendirebilir.

17 KASIM 2026 GÜNCEL GÜMÜŞ FİYATLARI

Gram gümüş: 77,06 TL

Ons gümüş: 47,5000 dolar