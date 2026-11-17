ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Kevin Warsh, yapay zekanın ekonomide oluşturacağı dönüşüme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. San Francisco'da düzenlenen Verimlilik ve İstihdam Görev Gücü Konferansı'nın açılışında konuşan Warsh, yapay zekanın yaygın biçimde kullanılmasının ekonomik büyüme, istihdam ve para politikası üzerinde önemli etkiler yaratacağını ifade etti.

Yapay zeka için "süper zeka" ifadesini kullanan Warsh, bu teknolojinin ekonomik yaşam ve toplum üzerinde tamamen yeni bir güç oluşturduğunu söyledi. Birkaç yıl önce insanların neredeyse her konuda üst düzey bilgiye anında erişmesinin uzak bir ihtimal gibi göründüğünü belirten Warsh, yapay zekadaki ilerlemeler sayesinde bunun mümkün hale geldiğini dile getirdi.

YAPAY ZEKA FED'İN PARA POLİTİKASINI DA ETKİLEYECEK

Yapay zekanın ekonomik sonuçlarına dikkat çeken Warsh, merakı gidermenin marjinal maliyetinin hızla düştüğünü, hatta sıfıra yaklaşabileceğini belirtti. Finansal piyasaların da bu gelişmenin sonuçlarını anlamaya çalıştığını ifade etti.

Ekonomide içsel büyüme teorisine değinen Warsh, fikirlerin refahın temel kaynaklarından biri olduğunu vurguladı. En iyi fikirleri ortaya çıkaran toplumların daha fazla refaha ulaştığını belirten Warsh, fikirlerin ve diğer temel girdilerin iki katına çıkmasının ekonomik çıktıyı iki kattan fazla artırabileceğini kaydetti.

ABD'de çığır açıcı fikir üretmenin giderek zorlaştığına işaret eden Warsh, 1930'lardan bu yana araştırma faaliyetlerinin 20 kattan fazla artmasına rağmen araştırma verimliliğinin daha büyük oranda gerilediğini söyledi.

Son çeyreklerde verimlilik artışının güçlü seyrettiğini ancak henüz kalıcı bir yükseliş eğilimine girmediğini belirten Warsh, fikir üretmenin zorlaşması ve nüfus artışındaki yavaşlamanın uzun süreli durgunluk tartışmalarını yeniden gündeme getirdiğini ifade etti. Yapay zekanın bu tabloyu değiştirip değiştiremeyeceğinin önemli bir soru olduğunu vurguladı.

"FED'İN ROLÜ NE DESTEKLEYİCİ NE DE MUHALİF OLMAKTIR"

Yapay zekanın fikir üretimini hızlandırma potansiyeline dikkat çeken Warsh, bu alandaki gelişmelerin büyümeyi uzun vadeli ortalamanın oldukça üzerine taşıyabileceğini söyledi.

Bununla birlikte insan zihninin yerini başka bir şeyin alamayacağını belirten Warsh, makinelerin insani muhakeme, ahlak, onur ve sorumluluğun yerini tutamayacağını, karar vericilerin insanlar olması gerektiğini ifade etti.

Geleceğe ilişkin tahminlerle spekülasyon yapmayacaklarını belirten Warsh, "Bizim işimiz, sırada ne varsa ona hazırlanmak." dedi.

Yapay zekanın kötü niyetli aktörler dahil herkesi güçlendirebileceğine dikkat çeken Warsh, kritik altyapıların güvenlik açıklarının ve yeni yapay zeka çağında ekonomi politikasının değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Warsh, Fed'in bu teknolojinin yaygınlaşmasına yönelik yaklaşımını ise şu sözlerle açıkladı:

"Bu nedenle özellikle kritik altyapıları ve onların güvenlik açıklarını ve elbette bu yeni yapay zeka çağında ekonomi politikasını da düşünüyoruz. Fed olarak rolümüz ne destekleyici ne de muhalif olmaktır. Sorumluluğumuz, bu teknolojinin yaygın olarak benimsenmesinin ekonomi üzerinde çok önemli bir etkisi olacağını ve para politikası üzerinde son derece önemli sonuçlar doğuracağını kabul etmektir."

FED ÜÇ FARKLI EKONOMİK SENARYOYU DEĞERLENDİRİYOR

Warsh, Fed personelinin yapay zekanın gelecekteki ekonomik etkilerine ilişkin farklı senaryolar üzerinde çalışmaya başladığını açıkladı. Bu senaryoların birer öngörü veya tahmin olmadığını özellikle belirtti.

İlk senaryoda yapay zekanın verimliliği artırması ve ekonomik kazanımların iş gücü ile sermaye sahipleri arasında geniş çapta paylaşılması öngörülüyor. Bu durumda reel Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYH) uzun vadeli ortalamanın üzerinde istikrarlı şekilde büyümesi ve ABD'nin tam istihdama yakın konumda kalması bekleniyor.

İkinci senaryoda ise yapay zeka destekli büyümenin iş gücü piyasasında önemli kayıplara neden olabileceği değerlendiriliyor. Bazı işlerin teknolojiyle desteklenmek yerine tamamen ortadan kalkabileceğini belirten Warsh, bu durumda ekonomik büyüme yüksek seyretse bile yaygın otomasyonun işsizliği artırabileceğine dikkat çekti.

Üçüncü senaryoda ise yapay zekaya yönelik yatırımların ve borsa kazançlarının ardından teknolojinin beklentileri karşılayamaması ihtimali ele alınıyor.

Warsh, bu olasılığa ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Beklenen getiriler terse dönebilir, hisse senedi değerlemeleri düşebilir ve bu da ekonomik yavaşlamaya ve işsizlikte daha belirgin bir artışa yol açabilir. Zamanla ekonomi toparlanır ancak verimlilik kazanımları olmadan."

"AMERİKA'NIN PARLAK BİR GELECEĞİ VAR"

Warsh, yapay zekanın beraberinde getirdiği fırsatların yanı sıra önemli zorluklar da barındırdığını belirtti. Amerikan liderliği konusunda tarafsız sayılamayacağını ifade eden Fed Başkanı, teknolojik ilerlemelerin ekonomik büyüme ve toplumsal refah açısından önemli fırsatlar sunabileceğini söyledi.

Warsh, konuşmasının sonunda şu ifadeleri kullandı:

"Eğer önümüzdeki zorlukların üstesinden gelirsek, Amerika'nın güçlü, dayanıklı bir ekonomik büyüme, bol ekonomik fırsatlar, canlı ve güvenli topluluklar ve sağlıklı bir çevre ile parlak bir geleceği var. Gelecek nesiller, ömrü uzatacak ve insanın gelişimini destekleyecek teknolojik ilerlemeler sunabilen dinamik bir ekonomiyi miras alacaklar."

Warsh, açılış konuşmasının ardından konferans kapsamında gerçekleştirilen ilk panelin moderatörlüğünü de yaptı.