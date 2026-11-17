Avrupa'da doğal gaz fiyatları, Orta Doğu'da tırmanan savaş gerilimi ve yaklaşan soğuk hava koşullarının etkisiyle yeniden yükselişe geçti. İran'ın Bahreyn'de bulunan ABD üslerine yönelik misilleme saldırılarını sürdürmesi, enerji arzına ilişkin kaygıları artırırken hava tahminlerinde görülen sıcaklık düşüşü beklentisi de piyasadaki yukarı yönlü hareketi destekledi.

Günün ilk işlemlerinde Avrupa'nın referans doğal gaz vadeli işlem kontratlarında yüzde 2,1'e varan artış yaşandı. Böylece bir önceki seansta kaydedilen yaklaşık yüzde 7'lik düşüşün önemli bir bölümü geri alındı.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Fox News'e verdiği röportajda İran'la yaşanan savaşın uzun süreli bir çatışmaya dönüşmesine izin vermeyeceklerini ifade etti. Ancak bu açıklamanın ardından İran Devrim Muhafızları'nın, Bahreyn'deki Şeyh İsa Hava Üssü'nde bulunan ABD'ye ait bir radar sistemini insansız hava araçlarıyla hedef aldığı bildirildi.

ORTA DOĞU'DAKİ ÇATIŞMALAR GAZ ARZINI BASKILIYOR

Küresel doğal gaz piyasasında arz ve talep dengesi üzerindeki hassasiyet devam ediyor. ABD'nin doğal gaz üretimini rekor seviyelere taşıması küresel arz açısından destekleyici bir unsur olsa da Orta Doğu'daki savaş, bölgeden gerçekleştirilen enerji ihracatını olumsuz etkiliyor.

Çatışmaların sona ermemesi ve enerji sevkiyatlarında yaşanan aksaklıkların devam etmesi, Avrupa'nın doğal gaz tedarikinde daha yüksek maliyetlerle karşılaşabileceğine işaret ediyor. Bölgedeki gelişmeler, özellikle dış kaynaklı gaz tedarikine bağımlı Avrupa piyasasında fiyat oynaklığını artırıyor.

SOĞUK HAVA BEKLENTİSİ AVRUPA'NIN GAZ TALEBİNİ ARTIRABİLİR

Avrupa'da bu hafta sonundan itibaren geniş bir bölgede hava sıcaklıklarının belirgin şekilde düşmesi bekleniyor. Söz konusu değişimin, ısınma ihtiyacını artırarak doğal gaz tüketimini hızlandırabileceği değerlendiriliyor.

Öte yandan Avrupa'nın kış sezonu için tuttuğu doğal gaz stoklarının tarihsel ortalamaların oldukça altında bulunması, soğuk hava beklentisini piyasalar açısından daha önemli hale getiriyor. Talebin yükselmesi durumunda depolardaki gazın daha hızlı kullanılması gündeme gelebilir.

MetDesk analizinde, hava tahmin modellerinin soğuk hava dalgasının kapsamı ve zamanlaması konusunda henüz tam bir uyum göstermediği belirtildi. Bu durum tahminlere yönelik güveni sınırlasa da meteorologlar, kutup girdabındaki olası çöküşün etkisiyle kasım sonu veya aralık başında İskandinavya üzerinden güneye doğru soğuk hava hareketinin yaşanma ihtimalinin arttığına dikkat çekiyor.

AVRUPA'DA REFERANS DOĞAL GAZ FİYATI 86 AVROYU AŞTI

Avrupa doğal gaz piyasasının temel göstergesi kabul edilen Hollanda merkezli yakın vadeli vadeli işlem kontratları, Amsterdam'da saat 09.08 itibarıyla megavat-saat başına 86,10 avrodan işlem gördü. Böylece kontratta yüzde 1,6'lık yükseliş kaydedildi.

Orta Doğu'daki jeopolitik risklerin devam etmesi, Avrupa'daki düşük stok seviyeleri ve soğuk hava beklentisi, önümüzdeki dönemde doğal gaz fiyatlarının seyrini belirleyecek başlıca faktörler arasında yer alıyor.