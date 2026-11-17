Goldman Sachs, altın fiyatlarının kısa vadede baskı altında kalabileceği, ancak önümüzdeki yıllarda yeniden yükselişe geçebileceği görüşünde. Bankanın analizine göre Fed'in faiz artırımlarına devam etmesi, faiz getirisi bulunmayan altına yönelik yatırımcı ilgisini azaltabilir. Bu nedenle ons altında bir süre daha düşüş ve yüksek fiyat oynaklığı görülebilir.

Goldman Sachs stratejistleri, Lina Thomas liderliğinde hazırladıkları ve pazartesi günü yayımladıkları değerlendirmede, altının ocak ayı sonunda ulaştığı yaklaşık 5 bin 600 dolarlık rekor seviyeye yeniden çıkmasının iki yılı bulabileceğini belirtti.

Bankaya göre Fed'in faiz indirimlerine başlaması, Batılı yatırımcıların altın borsa yatırım fonlarına (ETF) yönelmesini yeniden hızlandırabilir.

Bu gelişmenin etkisiyle ons altın fiyatının 2028 yılının sonuna kadar 5 bin 600 dolara yükselmesi bekleniyor. Makroekonomik politikalara ilişkin belirsizliklerin artması ve korunma amaçlı altın talebinin güçlenmesi durumunda ise fiyatların bu hedefin üzerine çıkması da mümkün görülüyor.

MERKEZ BANKALARININ ALTIN ALIMLARI FİYATLARI DESTEKLEYEBİLİR

Goldman Sachs, 2027 yılında altın piyasasında 2022 yılına benzer bir tablonun ortaya çıkabileceğini değerlendiriyor.

Fed'in faiz artırımlarının bireysel ve kurumsal yatırımcıların altına olan ilgisini sınırlayabileceğini belirten banka, merkez bankalarının güçlü alımlarının ise fiyatlar için önemli bir destek unsuru olmayı sürdürebileceğine dikkat çekiyor. Bu doğrultuda merkez bankalarından gelecek talebin, ons altının 2027 yılının sonuna kadar 4 bin 650 dolara yükselmesine katkı sağlayabileceği tahmin ediliyor.

ALTIN FİYATLARINDA DÜŞÜŞ BASKISI ARTIYOR

Altın üzerindeki baskının arkasında birden fazla ekonomik gelişme bulunuyor. Yapay zekâ yatırımlarındaki hızlı büyüme, tahvil getirilerindeki yükseliş ve Fed'in yeni faiz artırımlarına gidebileceği beklentisi, yatırımcıların altına yönelme isteğini zayıflatıyor.

Yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 11 değer kaybeden ons altın, bu performansla son on yılı aşkın dönemin en kötü yıllık sonuçlarından birine doğru ilerliyor.

Goldman Sachs'ın değerlendirmesine göre kısa vadeli baskılara rağmen merkez bankalarının alımları ve ilerleyen dönemde Fed'in faiz indirimlerine yönelmesi, altın fiyatlarının yeniden yükseliş sürecine girmesinde belirleyici olacak.