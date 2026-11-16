Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2026 yılı Ekim ayına ilişkin Merkezi Yönetim Bütçe Gelişmeleri verilerini açıkladı. Buna göre, merkezi yönetim bütçe giderleri ekimde 1 trilyon 779,4 milyar TL, bütçe gelirleri 1 trilyon 298,3 milyar TL oldu. Böylece bütçe, söz konusu ayda 481,1 milyar TL açık verdi.

Ekim ayında faiz dışı bütçe giderleri 1 trilyon 478,1 milyar TL olarak gerçekleşirken, faiz dışı açık 179,8 milyar TL oldu.

EKİM AYINDA BÜTÇE AÇIĞI GEÇEN YILA GÖRE ARTTI

Merkezi yönetim bütçesi, 2025 yılı Ekim ayında 223 milyar 199 milyon TL açık vermişti. Bu yılın aynı ayında açık 481 milyar 91 milyon TL'ye yükseldi.

Geçen yıl ekimde 65 milyar 791 milyon TL olan faiz dışı açık da 2026 yılının aynı ayında 179 milyar 776 milyon TL olarak kayıtlara geçti.

BÜTÇE GİDERLERİ 1,78 TRİLYON TL'Yİ AŞTI

Ekim ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 1 trilyon 779 milyar 376 milyon TL oldu. Bu tutarın 301 milyar 315 milyon TL'sini faiz harcamaları, 1 trilyon 478 milyar 61 milyon TL'sini ise faiz hariç harcamalar oluşturdu.

2026 yılı için merkezi yönetim bütçe giderlerine ayrılan 18 trilyon 978 milyar 815 milyon TL'lik ödeneğin ekim ayında 1 trilyon 779 milyar 376 milyon TL'si kullanıldı. Geçen yılın aynı ayında bütçe giderleri 1 trilyon 370 milyar 269 milyon TL düzeyindeydi.

Böylece bütçe giderleri yıllık bazda yüzde 29,9 arttı. Giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı 2025 yılı ekim ayında yüzde 9,3 iken 2026 yılının aynı ayında yüzde 9,4 oldu.

Faiz hariç bütçe giderleri ise yıllık yüzde 21,9 artarak 1 trilyon 478 milyar 61 milyon TL'ye ulaştı. Bu giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı geçen yıl yüzde 9,5, bu yıl yüzde 9,1 olarak hesaplandı.

VERGİ GELİRLERİ 1,14 TRİLYON TL OLDU

Merkezi yönetim bütçe gelirleri ekim ayında 1 trilyon 298 milyar 285 milyon TL olarak gerçekleşti. Bu tutarın 1 trilyon 141 milyar 117 milyon TL'sini vergi gelirleri, 136 milyar 405 milyon TL'sini ise genel bütçe vergi dışı gelirleri oluşturdu.

2025 yılı Ekim ayında 1 trilyon 147 milyar 70 milyon TL olan bütçe gelirleri, 2026 yılının aynı ayında yüzde 13,2 artarak 1 trilyon 298 milyar 285 milyon TL'ye yükseldi.

Vergi gelirleri tahsilatı da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,9 artış göstererek 1 trilyon 141 milyar 117 milyon TL oldu.

10 AYLIK BÜTÇE AÇIĞI 2,32 TRİLYON TL'Yİ GEÇTİ

Ocak-ekim döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri 15 trilyon 727,5 milyar TL, bütçe gelirleri ise 13 trilyon 406,1 milyar TL olarak gerçekleşti. Bu dönemde bütçe açığı 2 trilyon 321,4 milyar TL oldu.

Aynı dönemde faiz dışı bütçe giderleri 13 trilyon 175,1 milyar TL'ye ulaşırken, 231 milyar 24 milyon TL faiz dışı fazla verildi.

2025 yılının ocak-ekim döneminde 1 trilyon 440 milyar 477 milyon TL olan bütçe açığı, 2026 yılının aynı döneminde 2 trilyon 321 milyar 421 milyon TL'ye yükseldi. Geçen yılın ilk 10 ayında 379 milyar 312 milyon TL faiz dışı fazla verilmişti.

FAİZ HARCAMALARI 10 AYDA 2,55 TRİLYON TL

Ocak-ekim döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35,7 artarak 15 trilyon 727 milyar 506 milyon TL oldu.

Bu dönemde faiz harcamaları 2 trilyon 552 milyar 455 milyon TL'ye ulaşırken, faiz hariç bütçe giderleri 13 trilyon 175 milyar 61 milyon TL olarak gerçekleşti. Faiz hariç giderlerde yıllık artış yüzde 34,8 oldu.

10 AYDA BÜTÇE GELİRLERİ YÜZDE 32,1 ARTTI

Merkezi yönetim bütçe gelirleri, 2026 yılının ocak-ekim döneminde 13 trilyon 406 milyar 85 milyon TL'ye ulaştı. Bu tutarın 11 trilyon 543 milyar 99 milyon TL'si vergi gelirlerinden, 1 trilyon 526 milyar 883 milyon TL'si ise genel bütçe vergi dışı gelirlerinden oluştu.

Geçen yılın aynı döneminde 10 trilyon 151 milyar 995 milyon TL olan bütçe gelirleri, bu yıl yüzde 32,1 artış gösterdi. Vergi gelirleri tahsilatı da yıllık yüzde 32,2 yükselerek 11 trilyon 543 milyar 99 milyon TL oldu.