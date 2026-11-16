Küresel piyasalar, teknoloji sektöründeki belirsizlikler ve merkez bankalarının para politikalarına ilişkin beklentilerin etkisiyle yoğun gündemli haftaya başladı. ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Kevin Warsh'un bugün yapacağı konuşma, yatırımcıların en önemli gündem maddelerinden biri oldu.

ABD'li çip üreticisi Nvidia'da yaşanan yönetim tartışmaları, yapay zeka şirketlerine yönelik beklentiler ve Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmeler de varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili oluyor.

NVIDIA'DA YÖNETİM TARTIŞMALARI GÜNDEMDE

ABD'li çip devi Nvidia'da yaşanan yönetim gelişmeleri teknoloji piyasalarının odağına yerleşti. Şirketin üst yönetiminde yaşanan ayrılıkların ardından CEO Jensen Huang'ın yeniden göreve dönebileceği ihtimali gündeme geldi.

Huang'ın yönetim kadrosunda bulunan bazı isimlerin, Nvidia CEO'sunun geri dönmesi için çalışma yürüttüğü ve bu süreçte Beyaz Saray'dan destek almayı dahi deneyeceklerine ilişkin haberler medyaya yansıdı.

Şirketteki liderlik tartışmalarının devam edebileceğine işaret eden bu gelişmelerin yanı sıra Nvidia, bu hafta finansal sonuçlarını açıklamaya hazırlanıyor.

Teknoloji sektörü açısından bir diğer önemli gelişme ise yapay zeka şirketi Anthropic'in beklenen halka arzı olacak. Nvidia'nın bilançosu ve Anthropic'in halka arz süreci, yapay zeka sektörüne yönelik yatırımcı beklentileri açısından yakından izlenecek.

FED BAŞKANI WARSH'UN MESAJLARI BEKLENİYOR

Piyasaların odağındaki bir diğer gelişme Fed Başkanı Kevin Warsh'un Verimlilik ve İstihdam Görev Gücü Konferansı'nda yapacağı konuşma olacak.

Warsh'un konuşmasında yapay zeka, verimlilik artışı ve teknolojik dönüşümün istihdam ile ekonomik büyüme üzerindeki etkilerini ele alması bekleniyor.

Analistler, özellikle verimlilik artışının enflasyon üzerindeki etkisine ve Fed'in aralık ayındaki faiz kararına ilişkin verilebilecek mesajların piyasalar açısından önem taşıdığını belirtiyor.

Bu hafta yayımlanacak Fed toplantı tutanaklarının da para politikasının geleceğine ilişkin ipuçları sunması bekleniyor. Ayrıca Fed üyelerinin yoğun konuşma takviminde vereceği mesajlar takip edilecek.

PETROLDE DÜŞÜŞ, ALTINDA GERİLEME

Jeopolitik tarafta ABD-İran hattında henüz somut bir sonuç elde edilemedi. ABD'nin Bahreyn Büyükelçiliği, İran ve İran destekli Husilerin bölgedeki olası saldırı tehditlerine karşı ülkedeki vatandaşlarına yüksek düzeyde teyakkuzda olma çağrısında bulundu.

Bölgede jeopolitik risklerin devam etmesine rağmen küresel petrol arzındaki genişleme beklentileri fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor. Ocak vadeli Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,6 düşüşle 95,30 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Altın fiyatlarında da gerileme dikkat çekiyor. Fed'in gelecek dönemde şahin tutumunu sürdüreceği beklentileriyle ons altın haftaya yüzde 0,2 düşüşle 3 bin 873 dolardan başladı. Altın, geçen hafta 3 bin 852 dolarla son bir yılın en düşük seviyesini görmüştü.

Dolar endeksi ise yükseliş eğilimini koruyarak 103,5 seviyesine ulaştı ve Nisan 2025'ten bu yana en yüksek seviyesini gördü.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi de cuma günü yüzde 5,18'e çıkarak son bir ayın zirvesini görmesinin ardından yeni haftada yüzde 5,16 seviyesinde dengelendi.

TRUMP, Şİ VE PUTİN ÇİN'DE BİR ARAYA GELECEK

Küresel piyasaların takip edeceği önemli gelişmelerden biri de bu hafta Çin'de düzenlenecek APEC Zirvesi olacak.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, nükleer silahların azaltılması ve ABD/İsrail-İran Savaşı konularını görüşmek üzere Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Görüşmelerde jeopolitik gelişmelerin yanı sıra ticaret ve sektörel konuların da ele alınması öngörülüyor.

ABD BORSALARI HAFTAYA KAYIPLA BAŞLADI

New York borsasında cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izlendi. S&P 500 endeksi yüzde 0,40, Nasdaq endeksi yüzde 0,91 gerilerken Dow Jones endeksi yüzde 0,10 değer kazandı.

ABD'de endeks vadeli kontratlar da yeni haftaya negatif başladı.

AVRUPA'DA FAİZ ARTIŞI BEKLENTİLERİ GÜÇLÜ

Avrupa piyasalarında teknoloji şirketlerine ilişkin gelişmeler ve jeopolitik riskler takip ediliyor. Almanya, İngiltere ve Fransa'nın 10 yıllık tahvil faizleri cuma günü yükseldi.

Avro Bölgesi ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 0,4 büyüme kaydetti. Ancak büyüme hızı önceki çeyreğe göre yavaşladı. Yıllık büyüme ise yüzde 1,2'den yüzde 1,3'e yükseldi.

Ekonomik gelişmelerin ardından Avrupa Merkez Bankasının (ECB) aralık ayında faiz artışına gideceği beklentileri güçlü kalmayı sürdürdü.

Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da askeri amaçla kullanılan enerji, liman ve demir yolu altyapı tesislerini vurduklarını açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise Rus ordusunun son bir haftada ülkesine yönelik saldırılarda 2 bin 300'den fazla insansız hava aracı, 1.590 güdümlü bomba ve 15 farklı tipte füze kullandığını bildirdi.

Avrupa'da endeks vadeli kontratlar ise haftaya pozitif başladı.

ASYA BORSALARINDA YAPAY ZEKA SATIŞLARI

Asya piyasalarında yeni hafta, büyüme, sanayi üretimi ve perakende satış verilerinin yanı sıra teknoloji sektöründeki gelişmelerin etkisiyle başladı.

Nvidia'daki yönetim tartışmalarının bölgedeki yarı iletken talebini olumsuz etkileyebileceği endişesi, yapay zeka bağlantılı şirket hisselerinde satışları artırdı.

Güney Koreli SK Hynix'in hisseleri yüzde 7, Japon Kioxia Holdings'in hisseleri yüzde 7,8 ve Advantest'in hisseleri yüzde 10 geriledi.

Bölgeden gelen ekonomik veriler de yatırımcıların gündemindeydi. Japonya ekonomisi, yüksek enerji fiyatlarının tüketim ve net ihracatı olumsuz etkilemesi nedeniyle üçüncü çeyrekte beklentilerin aksine yüzde 0,1 daraldı.

Japonya'da sanayi üretimi eylülde aylık bazda yüzde 2, yıllık bazda yüzde 1,7 arttı ancak önceki aya göre yavaşlama gösterdi.

Çin'de ise ekim ayı sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 4,8 yükselerek beklentilerin altında kaldı. Perakende satışlar yüzde 0,4 artmasına rağmen piyasa tahminlerini karşılayamadı.

Bölge borsalarında kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,1, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 3,4 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 geriledi. Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 0,9 yükseldi.

BORSA İSTANBUL HAFTAYI YÜKSELİŞLE TAMAMLADI

Yurt içinde Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izledi. Endeks, günü yüzde 0,27 yükselişle 11.842,82 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda BIST 30 endeksine dayalı aralık vadeli kontrat da cuma günü akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,19 yükseldi.

Öte yandan London Stock Exchange bünyesinde bulunan FTSE Russell, Türkiye'yi izleme listesine almazken ülkenin "Gelişmiş Gelişen Piyasa" statüsünü koruduğunu açıkladı.

Duyuruda, "FTSE Russell, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından yayımlanan fiili dolaşım oranlarına temel teşkil eden verilerin ayrıntı düzeyinin iyileştirilmesinin uygulanabilirliğini değerlendirmekte olan Borsa İstanbul ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile temaslarını sürdürmektedir." ifadelerine yer verildi.

ŞİMŞEK: 119 FONDA 161 MİLYAR LİRA ÖDENDİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, katıldığı canlı yayında olağan ve olağanüstü fonların tasfiyesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Şimşek, bugüne kadar toplam 131 fonun 119'unda, 444 bin 987 kişiye 161 milyar lira ödeme yapıldığını söyledi.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) nezdinde oluşturulan iade ve geri kazanım hesaplarında bugüne kadar 35,6 milyar liralık birikim oluştuğunu bildiren Şimşek, "Bunun büyük bir kısmı, cuma günü itibarıyla fonlara aktarıldı ve ödendi. 2,6 milyar liralık bir kısmı, nakit olarak duruyor. Nakit oluştukça ödemeleri yapıyoruz." dedi.

DOLAR/TL 50,39 SEVİYESİNDE

Dolar/TL cuma gününü 50,3660 seviyesinden tamamladı. Kur, yeni haftanın bankalararası piyasa açılışında önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 50,3910 seviyesinden işlem gördü.

Analistler, bugün yurt içinde Hazine bütçe dengesinin, yurt dışında ise Fed Başkanı Warsh'un konuşması ve Avro Bölgesi sanayi üretimi verisinin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.000 ve 12.100 puan direnç, 11.700 ve 11.600 puan ise destek seviyeleri olarak öne çıkıyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

11.00 Türkiye, ekim ayı bütçe dengesi

13.00 Avro Bölgesi, eylül ayı sanayi üretimi

20.00 ABD, Fed Başkanı Warsh'un konuşması