Giriş Tarihi: 16.11.2026 13:24

Çin'de konut fiyatları düşmeyi sürdürdü

Çin Ulusal İstatistik Bürosunun açıkladığı konut fiyat endeksine göre, ekimde ülkedeki büyük ve orta ölçekli 70 kentin çoğunda yeni ve ikinci el konut fiyatları yıllık bazda geriledi.