Türkiye eylülde 2,72 milyar dolar cari fazla verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Eylül 2026 dönemine ilişkin Ödemeler Dengesi İstatistikleri'ni yayımladı. Verilere göre, cari işlemler hesabı eylül ayında 2 milyar 720 milyon dolar fazla verdi. Ağustos ayında 4,05 milyar dolar olan cari fazla, böylece bir ayda geriledi.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında ise eylül ayında 7 milyar 342 milyon dolarlık fazla kaydedildi. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı aynı dönemde 3 milyar 642 milyon dolar oldu.

Yıllıklandırılmış verilere göre cari açık 39,2 milyar dolara ulaştı. Aynı dönemde dış ticaret açığı 76,8 milyar dolar olurken, hizmetler dengesi 66,1 milyar dolar fazla verdi. Birincil gelir dengesi 26,3 milyar dolar, ikincil gelir dengesi ise 2,1 milyar dolar açık kaydetti.

HİZMET GELİRLERİ 9 MİLYAR DOLARI AŞTI

Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler eylül ayında 9 milyar 14 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Bu dönemde taşımacılık hizmetlerinden 3 milyar 88 milyon dolar, seyahat kaleminden ise 6 milyar 573 milyon dolar net gelir elde edildi.

KRİPTO VARLIK İŞLEMLERİ İLK KEZ İSTATİSTİKLERE GİRDİ

TCMB, ödemeler dengesi istatistiklerinde yeni bir uygulamaya geçti. Kripto varlık işlemleri, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından sağlanan veriler aracılığıyla ilk kez istatistiklere dahil edildi.

Verilere göre Türkiye'de yerleşik kişiler eylül ayında net bazda 21 milyon dolarlık, karşı yükümlülük oluşturmayan kripto varlık satışı gerçekleştirdi. Aynı dönemde 49 milyon dolarlık stablecoin alımı yapıldı.

DOĞRUDAN YATIRIMLARDA 859 MİLYON DOLARLIK NET GİRİŞ

Finans hesabında doğrudan yatırımlar kaynaklı net girişler eylül ayında 859 milyon dolar oldu.

Yurt dışı yerleşiklerin Türkiye'deki doğrudan yatırımları 1 milyar 508 milyon dolar artarken, yurt içi yerleşiklerin yurt dışındaki doğrudan yatırımları 649 milyon dolar yükseldi.

Gayrimenkul yatırımlarında ise yurt içi yerleşikler yurt dışında 183 milyon dolarlık alım gerçekleştirdi. Yurt dışı yerleşiklerin Türkiye'deki net gayrimenkul alımları 290 milyon dolar olarak kaydedildi.

PORTFÖY YATIRIMLARINDA 7,7 MİLYAR DOLARLIK NET ÇIKIŞ

Eylül ayında portföy yatırımları kaleminde 7 milyar 733 milyon dolarlık net çıkış yaşandı.

Yurt dışı yerleşikler, hisse senedi ve yatırım fonu piyasasında 5 milyar 859 milyon dolar, devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) piyasasında ise 495 milyon dolar net satış gerçekleştirdi.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarında bankalar 780 milyon dolar, Genel Hükümet 662 milyon dolar ve diğer sektörler 32 milyon dolar net alış yaptı.

Yurt dışından kredi kullanımlarında bankalar 820 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirirken, Genel Hükümet 4 milyon dolar, diğer sektörler ise 1 milyar 861 milyon dolar net kredi kullandı.

YURT DIŞI BANKALARIN MEVDUATLARI 1,5 MİLYAR DOLAR AZALDI

Diğer yatırımlar kaleminde, yurt dışı bankaların Türkiye'deki mevduatlarında da düşüş görüldü.

Türk lirası cinsinden mevduatlar 782 milyon dolar net artarken, yabancı para cinsinden mevduatlar 2 milyar 272 milyon dolar net azaldı. Böylece söz konusu mevduatlarda toplam 1 milyar 490 milyon dolarlık net azalış kaydedildi.

TCMB verilerine göre, eylül ayında resmi rezervlerde de 10 milyar 13 milyon dolarlık net azalış gerçekleşti.

CARİ AÇIĞIN FİNANSMANINDA REZERVLERDEKİ AZALIŞ DİKKAT ÇEKTİ

Yıllıklandırılmış cari açığın finansmanında net doğrudan yatırımlar 0,2 milyar dolar, krediler ise 52,7 milyar dolar katkı sağladı.

Buna karşılık finansal türevler 4,9 milyar dolar, net portföy yatırımları 4,6 milyar dolar, ticari krediler 1,9 milyar dolar ve net efektif ve mevduatlar 14,6 milyar dolar negatif katkı yaptı.

Aynı dönemde Merkez Bankasının döviz cinsinden net rezervlerinde 31,4 milyar dolarlık azalış kaydedildi.