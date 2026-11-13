Merkez Bankası açıkladı: İşte piyasanın enflasyon, faiz, büyüme ve kur tahmini

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçlarını yayımladı. Reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 70 katılımcının yanıtlarıyla hazırlanan ankete göre, yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,63'ten yüzde 30,04'e yükseldi.

Ankette yalnızca enflasyon beklentileri değil, dolar/TL kuru tahminleri de yukarı yönlü değişti. Buna karşılık cari yıl ve gelecek yıla ilişkin büyüme beklentileri aynı seviyede kaldı.

ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 30,04'E ÇIKTI

TCMB anketine göre, geçen ay yüzde 1,18 olan ekim ayı TÜFE artışı beklentisi, kasım ayı anket döneminde yüzde 1,09'a geriledi.

Buna karşın yıl sonu enflasyon beklentisinde artış yaşandı. Bir önceki ankette yüzde 29,63 olan yıl sonu TÜFE artış tahmini, yüzde 30,04'e yükseldi.

Diğer enflasyon beklentilerinde de yukarı yönlü değişim görüldü. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 23,89'dan yüzde 24,04'e, 24 ay sonrası beklenti ise yüzde 17,94'ten yüzde 18,02'ye çıktı.

KUR BEKLENTİSİ

Ankette dolar kuruna ilişkin beklentiler de yükseldi.

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL tahmini, önceki anket dönemindeki 51,5471 seviyesinden 51,6146'ya çıktı.

12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 59,2596'dan 60,7654'e yükseldi.

CARİ AÇIK BEKLENTİSİ GERİLEDİ

Katılımcıların cari işlemler açığına ilişkin tahminlerinde farklı yönlerde değişim yaşandı.

Bir önceki anket döneminde 48,5 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, kasım ayında 46,1 milyar dolara geriledi.

Gelecek yıla ilişkin cari açık beklentisi ise 43,8 milyar dolardan 43,9 milyar dolara yükseldi.

BÜYÜME BEKLENTİSİ DEĞİŞMEDİ

Ankette Türkiye ekonomisinin büyüme tahminleri korundu.

Cari yıl için Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) artış beklentisi yüzde 2,9'da sabit kaldı. Gelecek yıl için büyüme beklentisi de yüzde 3,9 olarak korundu.

POLİTİKA FAİZİ BEKLENTİSİ GERİLEDİ

TCMB'nin politika faizine ilişkin beklentilerde ise aşağı yönlü değişim görüldü.

Ankette ilk toplantıya ilişkin politika faizi beklentisi yüzde 35 olarak kaydedildi. İkinci toplantı beklentisi yüzde 34,30'a, üçüncü toplantı beklentisi yüzde 33,37'ye geriledi.

12 ay sonrası politika faizi beklentisi de yüzde 28,90 olarak açıklandı.