Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2026 yılı Eylül ayı Hizmet Üretim Endeksi verilerini yayımladı. Buna göre; Hizmet üretim endeksi yıllık %2,1 arttı



Hizmet üretim endeksi (2021=100) 2026 yılı Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %2,1 arttı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri %3,0 arttı, konaklama ve yiyecek hizmetleri %2,1 arttı, bilgi ve iletişim hizmetleri %3,5 arttı, gayrimenkul hizmetleri %1,9 arttı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler %10,4 arttı, idari ve destek hizmetleri ise %7,3 azaldı.

HİZMET ÜRETİM ENDEKSİ AYLIK %0,3 AZALDI



Hizmet üretim endeksi (2021=100) 2026 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %0,3 azaldı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri aynı kaldı, konaklama ve yiyecek hizmetleri aynı kaldı, bilgi ve iletişim hizmetleri %0,6 azaldı, gayrimenkul hizmetleri %0,1 arttı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler %3,6 arttı, idari ve destek hizmetleri ise %4,1 azaldı.