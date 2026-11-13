ABD, 2027 mali yılına 404 milyar dolarlık borçla başladı

ABD federal hükümetinin bütçe açığı, 2027 mali yılının ilk ayı olan ekimde 404,1 milyar dolara yükseldi. ABD Hazine Bakanlığının açıkladığı verilere göre bütçe açığı, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 42,1 artış gösterdi.

ABD Hazine Bakanlığı, ekim ayına ilişkin bütçe dengesi raporunu yayımladı. Buna göre, 1 Ekim 2026'da başlayan ve 30 Eylül 2027'de sona erecek 2027 mali yılının ilk ayında federal hükümetin bütçe açığı 404,1 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

Federal hükümet, 2026 mali yılının aynı ayında 284,3 milyar dolarlık bütçe açığı vermişti. Böylece bütçe açığı bir yılda 119,8 milyar dolar artarken, yükseliş oranı yüzde 42,1 oldu.

ABD'NİN GELİRLERİ AZALDI, HARCAMALARI ARTTI

Ekim ayında federal hükümetin gelirlerinde düşüş, harcamalarında ise artış yaşandı.

Hükümetin gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,8 azalarak 368,9 milyar dolara geriledi. Aynı dönemde harcamalar ise yüzde 12,2 artışla 773 milyar dolara yükseldi.

Gelirlerdeki gerileme ve harcamalardaki artış, bütçe açığındaki yükselişte öne çıkan gelişmeler oldu.

2026 MALİ YILINDA AÇIK 1,99 TRİLYON DOLARA ULAŞMIŞTI

ABD federal hükümetinin bütçe açığı, 2026 mali yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 12 artarak 1,99 trilyon dolara yükselmişti.

2026 mali yılında kaydedilen bu açık, Kovid-19 salgınının etkili olduğu 2021 mali yılında görülen 2,77 trilyon dolarlık açığın ardından son 5 yılın en yüksek seviyesi olarak kayıtlara geçmişti.