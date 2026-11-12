Tavuk eti ve yumurta üretiminde dikkat çeken artış

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül 2026 dönemine ilişkin kümes hayvancılığı üretim verilerini açıkladı. Verilere göre tavuk eti ve tavuk yumurtası üretiminde geçen yılın aynı ayına kıyasla artış yaşandı. Eylül ayında tavuk eti üretimi 240 bin 723 ton, tavuk yumurtası üretimi ise 2 milyar 76 milyon 674 bin adet olarak gerçekleşti.

Eylül ayında geçen yılın aynı dönemine göre tavuk yumurtası üretimi yüzde 20,4, kesilen tavuk sayısı yüzde 5,9, tavuk eti üretimi ise yüzde 5,2 arttı.

Ocak-eylül döneminde de üretimde yükseliş kaydedildi. Geçen yılın aynı dönemine göre tavuk yumurtası üretimi yüzde 19, kesilen tavuk sayısı yüzde 1,9 ve tavuk eti üretimi yüzde 1,8 artış gösterdi.

TAVUK ETİ ÜRETİMİ 240 BİN TONU AŞTI

Eylül ayında tavuk eti üretimi, geçen yılın aynı ayındaki 228 bin 846 tondan 240 bin 723 tona yükseldi. Böylece yıllık bazda yüzde 5,2 artış gerçekleşti.

Bir önceki ay 237 bin 749 ton olan tavuk eti üretimi de eylülde yüzde 1,3 artış gösterdi.

Ocak-eylül döneminde ise tavuk eti üretimi 2 milyon 61 bin 734 tondan 2 milyon 99 bin 867 tona çıktı. Dokuz aylık dönemdeki artış yüzde 1,8 olarak kayıtlara geçti.

TAVUK YUMURTASI ÜRETİMİ 2 MİLYAR ADETi AŞTI

Tavuk yumurtası üretimindeki artış daha yüksek oldu. Eylül 2025'te 1 milyar 725 milyon 362 bin adet olan üretim, Eylül 2026'da 2 milyar 76 milyon 674 bin adede yükseldi. Böylece yıllık artış yüzde 20,4 olarak gerçekleşti.

Bir önceki ay 2 milyar 40 milyon 109 bin adet olan yumurta üretimi de eylülde yüzde 1,8 artış gösterdi.

Ocak-eylül döneminde tavuk yumurtası üretimi 14 milyar 461 milyon 602 bin adetten 17 milyar 205 milyon 421 bin adede ulaştı. Dokuz aylık dönemdeki artış yüzde 19 oldu.

KESİLEN TAVUK SAYISI 130 MİLYONU GEÇTİ

Eylül ayında kesilen tavuk sayısı da geçen yılın aynı dönemine göre yükseldi.

Eylül 2025'te 123 milyon 111 bin olan kesilen tavuk sayısı, Eylül 2026'da 130 milyon 324 bine çıktı. Yıllık artış yüzde 5,9 olarak hesaplandı.

Ocak-eylül döneminde ise kesilen tavuk sayısı 1 milyar 107 milyon 449 binden 1 milyar 127 milyon 992 bine yükseldi. Bu dönemdeki artış yüzde 1,9 oldu.